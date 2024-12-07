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بعد اعتقالهم في 7 أكتوبر 2023، إسرائيل تفرج عن 18 فلسطينيًّا من قطاع غزة - أخبار كلمتك

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بعد اعتقالهم في 7 أكتوبر 2023، إسرائيل تفرج عن 18 فلسطينيًّا من قطاع غزة - أخبار كلمتك

بعد اعتقالهم في 7 أكتوبر 2023، إسرائيل تفرج عن 18 فلسطينيًّا من قطاع غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 03:55 مساءً - أطلقت السلطات الإسرائيلية، اليوم السبت، سراح 18 فلسطينيًّا من قطاع غزة، اعتقلتهم منذ الاجتياح البري للقطاع في 27  أكتوبر 2023.

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية نقل الأسرى المحررون الـ18 إلى مستشفى غزة الأوروبي، في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأضافت أنه "منذ بداية الاجتياح البري للقطاع، اعتقل جيش الاحتلال آلاف المواطنين بينهم نساء وأطفال، وعاملون في الطواقم الصحية، والدفاع المدني، أفرج لاحقًا عن عدد ضئيل منهم، فيما لا يزال مصير الآخرين مجهولًا".

 20 قتيلًا وجولة مفاوضات جديدة

وقال عضو المكتب السياسي لحماس باسم نعيم لـ"فرانس برس"، اليوم السبت، إن الوسطاء استأنفوا الاتصالات والمفاوضات مع الحركة وإسرائيل، لبدء جولة مفاوضات جديدة حول التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة".

وأضاف نعيم أن حماس "أبلغت الوسطاء هذا الأسبوع أنها مستعدة لإظهار مرونة بشأن التوصل لاتفاق لوقف الحرب وتنفيذ ذلك، بما يشمل جدولا زمنيا محددا بمواعيد ومتفق عليه لانسحاب القوات الإسرائيلية الكلي من المحاور الرئيسية" في غزة، في إشارة إلى محوري فيلادلفيا، وهو الشريط الحدودي مع مصر، ونتساريم الذي يعزل من خلاله الجيش الإسرائيلي مدينة غزة وشمال القطاع عن بقية أجزاء القطاع المدمر.

كما قال مصدر مقرب من حماس لـ"فرانس برس"، السبت، إنه من المتوقع أن تستضيف القاهرة الأسبوع المقبل جولة جديدة من المفاوضات، سعيا للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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