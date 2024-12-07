الفصائل المسلحة تقترب من العاصمة، لحظة انسحاب الجيش السوري من ريف دمشق (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 03:55 مساءً - تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة انسحاب قوات الجيش السوري من ريف دمشق، بعد إعلان الفصائل المسلحة في سوريا اقترابها من العاصمة السورية دمشق.

لحظة انسحاب الجيش السوري من ريف دمشق



ويظهر الفيديو المدرعات والدبابات التابعة للجيش السوري وهى تنسحب خارجة من ريف دمشق، وأعلنت الفصائل السورية المسلحة توالي انسحابات الجيش السوري من المناطق المحيطة بغرب دمشق، مؤكدة بدء عملية عسكرية خاصة من محاور عدة لدخول دمشق.

انسحاب قوات الجيش السوري من ريف دمشق، كلمتك



وذكرت الفصائل المسلحة السورية أنها "باتت على بعد 20 كيلومترًا من العاصمة السورية دمشق، كما سيطرت على بلدتي كناكر وفوج المدفعية بريف دمشق الغربي"، مشيرة إلى انسحابات متوالية للنظام السوري من بلدة عرطوز.

وأشارت الفصائل السورية المسلحة، في بيانات لها، أنها "سيطرت على مبنى قيادة شرطة محافظة القنيطرة المحاذية لهضبة الجولان المحتلة."

الفصائل السورية المسلحة تقترب من دمشق



وكانت الفصائل السورية المسلحة بقيادة "هيئة تحرير الشام" قد أعلنت أن الجيش السوري انسحب من كامل محافظة القنيطرة وجبل الشيخ"، وسيطرت الفصائل على مساحات واسعة من ريف دمشق بعد انسحاب الجيش السوري.



وكان قوات الجيش السوري قد انسحبت من اللواء 121 في بلدة كناكر بريف دمشق، وأكد مصدر عسكري سوري أن الفصائل "سيطرت على القنيطرة في الجولان السوري، قرب الحدود مع الاحتلال الإسرائيلي"، وفقًا لوكالة رويترز.



وفي المقابل نفت وزارة الدفاع السورية انسحاب الجيش من مناطق في ريف دمشق، ووصف مصدر عسكري سوري رسمي ذلك بأنه "شائعات، وحملة إعلامية للنيل من معنويات المواطنين."



وكانت فصائل سورية مسلحة قد استولت على المزيد من البلدات في درعا جنوب سوريا، ودخلت مدينة صنمين شمال المحافظة، التي تبعد نحو 20 كيلو عن العاصمة السورية دمشق.

الفصائل المسلحة على بُعد 10 كيلو من دمشق



وذكر مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، أن الفصائل السورية "سيطروا على مدينة الصنمين عندما سيطروا على مدينة درعا، بعد انسحاب قوات الجيش السوري منها".

الفصائل السورية المسلحة تقترب من دمشق، كلمتك



وقال رامي عبد الرحمن إن "قوات الجيش السوري أخلت بلدات على بعد حوالي 10 كيلومترات جنوب غرب دمشق."

وأعلن القيادي في الفصائل السورية المسلحة حسن عبد الغني "أن الفصائل تشن هجوما منفصلًا في وسط سوريا، ودخلت الفصائل مدينة الصنمين، وبهذا نصبح على بعد أقل من 20 كيلومترًا من البوابة الجنوبية للعاصمة دمشق".

الجدير بالذكر أن أصوات انفجارات سًمعت في ريف دمشق، غير أن الجيش السوري ذكر أن الانفجارات "ناجمة عن قصف لمواقع مسلحين."

وكان الجيش السوري أعلن، اليوم، أنه أعاد الانتشار خارج درعا بعد تعرض مواقعه لهجمات من مسلحين.



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