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وزير الخارجية الروسي: نريد ضمان بقاء الدولة السورية موحدة - أخبار كلمتك

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وزير الخارجية الروسي: نريد ضمان بقاء الدولة السورية موحدة - أخبار كلمتك

وزير الخارجية الروسي: نريد ضمان بقاء الدولة السورية موحدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 03:55 مساءً -  قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم السبت: "نريد أن نضمن بقاء الدولة السورية موحدة".

 

ضمان بقاء الدولة السورية موحدة

وأضاف لافروف: "ننسق مع الإيرانيين والأتراك بشأن التطورات في ‎سوريا".

وتابع: "دور روسيا أن تحارب الجماعات الإرهابية في ‎سوريا حتى لو قالوا إنهم لم يعودوا إرهابيين.. ودعوة روسيا وإيران وتركيا اليوم من ‎الدوحة ينبغي أن تعيها الأطراف المتصارعة في ‎سوريا وتستمع إليها جيدا".

 

السماح للمجموعات الإرهابية بالسيطرة على الأراضي السورية

وقال وزير الخارجية الروسي، اليوم السبت، إنه من غير المقبول السماح للمجموعات الإرهابية بالسيطرة على الأراضي السورية.

 

وأضاف: "أكدنا على وحدة الأراضي السورية وضرورة الإنهاء الفوري للأعمال العدائية، ونستخدم الأدوات الدبلوماسية لوقف سفك الدماء في ‎سوريا.

 

إصدار دعوة قوية لتحقيق الأمن والاستقرار في ‎سوريا

 وتابع: "سنساعد الجيش السوري جوا لمواجهة الهجمات الإرهابية، واتفقنا في اجتماع أستانا بالدوحة على سيادة ‎سوريا ووحدة أراضيها، كذلك اتفقنا اليوم مع ‎إيران وتركيا على إصدار دعوة قوية لتحقيق الأمن والاستقرار في ‎سوريا".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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