واشنطن: انهيار الجيش السوري لم يكن مفاجأة كبيرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 03:32 مساءً - قال المبعوث الأمريكي آموس هوكستين، اليوم السبت، إن انهيار الجيش السوري لم يكن مفاجأة كبيرة، لكن في المرة السابقة هبّت قوتان عظميان لمساعدته، مشيرا إلى روسيا وإيران.

وأضاف المسؤول الأمريكي خلال كلمته بملتقى الدوحة، أن "الوضع في سوريا يشكل نقطة ضعف جديدة لجماعة حزب الله اللبنانية لأنه يصعب على إيران إدخال الأسلحة، بينما يبدو أنها تنسحب من سوريا".

وتابع"لا أعتقد أنّنا قضينا على حزب الله أو هزمناه، لكنّه ربما لا يكون قويا بما يكفي لمهاجمة إسرائيل أو دعم الأسد."

بيان رسمي ينفي تعليق الرحلات الجوية عبر مطار دمشق

ونفت المؤسسة العامة للطيران المدني السوري، اليوم السبت، ما تم تداوله حول تعليق الرحلات الجوية عبر مطار دمشق الدولي.

وقال مدير عام الطيران المدني السوري باسم منصور إن "المطار يعمل بحركة طبيعية والرحلات تسير بشكلها المعتاد".

وكانت تقارير سابقة قد تحدثت عن وقف الرحلات الجوية في المطار.

وقال القيادي في المعارضة السورية حسن عبد الغني إن قوات المعارضة سيطرت اليوم السبت على مدينة الصنمين وتقدمت إلى مسافة 20 كيلومترا من البوابة الجنوبية لدمشق.

وخسر الجيش السوري السبت سيطرته على محافظة درعا في جنوب البلاد، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في إطار سلسلة خسائر مني بها في الميدان.

وزارة الدفاع السورية تبدأ الانسحاب من أكبر المطارات العسكرية

وأفادت مصادر محلية بأن قوات وزارة الدفاع السورية تبدأ الانسحاب من مطار التيفور أكبر قاعدة عسكرية شرقي تدمر بريف حمص.

وتيفور يعدّ من أكبر المطارات العسكرية في سوريا، يوجد في محافظة حمص.

يقع مطار تيفور، واسمه الحقيقي "طياس"، بمحافظة حمص على بعد ستين كيلومترا شرق مدينة تدمر الأثرية. ويقع في منطقة صحراوية إستراتيجية حيث توجد حقول الغاز الرئيسية في سوريا.

رئيس الوزراء القطري يحمل بشار الأسد مسؤولية تفاقم الوضع في سوريا

وأكد رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن الوضع في سوريا يشهد تطورات متسارعة قد تزيد من خطورته في الفترة المقبلة، مشددًا على ضرورة إيجاد إطار سياسي مستدام لحل الأزمة.

وأشار الشيخ محمد خلال تصريحاته إلى أن الرئيس السوري بشار الأسد لم يستغل فترة الهدوء السابقة لتحسين علاقته بشعبه أو اتخاذ خطوات جدية نحو المصالحة الوطنية، مما يزيد من تعقيد المشهد الداخلي.

وأضاف أن التوترات المتصاعدة في المنطقة، خاصة الصراع في غزة، ساهمت في تفاقم الوضع السوري، محذرًا من أن استمرار غياب الحلول السياسية قد يؤدي إلى تهديد وحدة سوريا ودخولها في دوامة حرب أهلية جديدة.

وشدد رئيس الوزراء القطري على أهمية تحرك المجتمع الدولي لوضع حلول جذرية تُجنّب سوريا مزيدًا من التدهور وتُعيد الاستقرار إلى البلاد.

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