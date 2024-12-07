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إيران: مستشار المرشد الأعلى موجود في ‎دمشق والتقى الرئيس ‎بشار الأسد - أخبار كلمتك

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إيران: مستشار المرشد الأعلى موجود في ‎دمشق والتقى الرئيس ‎بشار الأسد - أخبار كلمتك

إيران: مستشار المرشد الأعلى موجود في ‎دمشق والتقى الرئيس ‎بشار الأسد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 02:59 مساءً - قال عضو بلجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني، اليوم السبت: إن مستشار المرشد الأعلى علي خامنئي، موجود في ‎دمشق والتقى الرئيس ‎السوري بشار الأسد.

ونفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم السبت، صحة التقارير التي تفيد بإخلاء السفارة الإيرانية في دمشق، مؤكدًا مواصلة عملها بشكل طبيعي.

الخارجية الأمريكية تدعو مواطنيها لمغادرة سوريا

وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، صباح اليوم السبت، تنبيهًا أمنيًّا دعت فيه المواطنين الأمريكيين إلى مغادرة سوريا فورًا.

وجاء في البيان: "لا تزال الأوضاع الأمنية في سوريا غير مستقرة وغير متوقعة، مع استمرار الاشتباكات بين الجماعات المسلحة في أنحاء البلاد".

وأضاف البيان: "تحث وزارة الخارجية المواطنين الأمريكيين على مغادرة سوريا الآن، ما دامت الخيارات التجارية لا تزال متاحة في دمشق".

عملية واسعة النطاق ضد القوات الحكومية السورية

وكانت جماعة "هيئة تحرير الشام" الإرهابية  وعدد من الجماعات المسلحة الأخرى قد بدأت عملية واسعة النطاق ضد القوات الحكومية السورية، متقدمة من شمال منطقة إدلب الشمالية الغربية باتجاه مدينتي حلب وحماة.

وفي اليوم التالي، سيطرت الجماعات المسلحة بالكامل على مدينة حلب، ثاني أكبر مدينة في سوريا، للمرة الأولى منذ بداية الصراع في عام 2011.

وفي 5 ديسمبر، أعلنت وزارة الدفاع السورية أن القوات المسلحة السورية انسحبت من مدينة حماة بعد معارك عنيفة مع المسلحين.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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