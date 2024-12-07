إيران: مستشار المرشد الأعلى موجود في ‎دمشق والتقى الرئيس ‎بشار الأسد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 02:59 مساءً - قال عضو بلجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني، اليوم السبت: إن مستشار المرشد الأعلى علي خامنئي، موجود في ‎دمشق والتقى الرئيس ‎السوري بشار الأسد.

ونفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم السبت، صحة التقارير التي تفيد بإخلاء السفارة الإيرانية في دمشق، مؤكدًا مواصلة عملها بشكل طبيعي.

الخارجية الأمريكية تدعو مواطنيها لمغادرة سوريا

وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، صباح اليوم السبت، تنبيهًا أمنيًّا دعت فيه المواطنين الأمريكيين إلى مغادرة سوريا فورًا.

وجاء في البيان: "لا تزال الأوضاع الأمنية في سوريا غير مستقرة وغير متوقعة، مع استمرار الاشتباكات بين الجماعات المسلحة في أنحاء البلاد".

وأضاف البيان: "تحث وزارة الخارجية المواطنين الأمريكيين على مغادرة سوريا الآن، ما دامت الخيارات التجارية لا تزال متاحة في دمشق".

عملية واسعة النطاق ضد القوات الحكومية السورية

وكانت جماعة "هيئة تحرير الشام" الإرهابية وعدد من الجماعات المسلحة الأخرى قد بدأت عملية واسعة النطاق ضد القوات الحكومية السورية، متقدمة من شمال منطقة إدلب الشمالية الغربية باتجاه مدينتي حلب وحماة.

وفي اليوم التالي، سيطرت الجماعات المسلحة بالكامل على مدينة حلب، ثاني أكبر مدينة في سوريا، للمرة الأولى منذ بداية الصراع في عام 2011.

وفي 5 ديسمبر، أعلنت وزارة الدفاع السورية أن القوات المسلحة السورية انسحبت من مدينة حماة بعد معارك عنيفة مع المسلحين.

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