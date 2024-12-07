موعد مباراة الزمالك وإنيمبا النيجيري في الكونفدرالية والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

موعد مباراة الزمالك وإنيمبا النيجيري في الكونفدرالية والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

انقطاع كلي للكهرباء والمياه لليوم الرابع - أخبار كلمتك

انقطاع كلي للكهرباء والمياه لليوم الرابع - أخبار كلمتك

عاجل:سقوط دمشق ودخول منزل الاسد والمعارضة تعلن الانتصار - أخبار كلمتك

عاجل:سقوط دمشق ودخول منزل الاسد والمعارضة تعلن الانتصار - أخبار كلمتك

اول تصريح بشان اختطاف الوالي - أخبار كلمتك

اول تصريح بشان اختطاف الوالي - أخبار كلمتك

شاهد اول الصور لانفجار صاروخ باليستي صباح اليوم - أخبار كلمتك

شاهد اول الصور لانفجار صاروخ باليستي صباح اليوم - أخبار كلمتك

انفجار صاروخ باليستي فوق ابين صباح اليوم - أخبار كلمتك

انفجار صاروخ باليستي فوق ابين صباح اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:34 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:34 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الحديث عن تحرك عسكري لتحرير صنعاء بهذا الموعد - أخبار كلمتك

الحديث عن تحرك عسكري لتحرير صنعاء بهذا الموعد - أخبار كلمتك

في جريمة مروعة.. جرحى بتفجير محل تجاري - أخبار كلمتك

في جريمة مروعة.. جرحى بتفجير محل تجاري - أخبار كلمتك

رئيس الائتلاف الوطني السوري: إعادة هيكلة الجيش ورفع العقوبات سيكون أول مطلب لنا - أخبار كلمتك

رئيس الائتلاف الوطني السوري: إعادة هيكلة الجيش ورفع العقوبات سيكون أول مطلب لنا - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي لمركز إيواء غربي غزة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي لمركز إيواء غربي غزة - أخبار كلمتك

عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي لمركز إيواء غربي غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 09:52 صباحاً -  أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، باستشهاد وإصابة عشرات المدنيين في قصف إسرائيلي على مركز إيواء غربي مدينة غزة.

 

الاحتلال يرتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة

 واتهمت منظمة العفو الدولية، في تقرير نشرته، الخميس الماضي، إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في حربها على قطاع غزة.

وفي تحقيق جديد صدر الخميس، قالت منظمة العفو الدولية إن "بحوثها وجدت أدلة وافية تثبت أن إسرائيل قد ارتكبت، ولا تزال ترتكب، جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة".

 

وفي تقريرها المعنون بـ "تحس إنك لست بني آدم.. الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة"، توثق المنظمة فتح إسرائيل أبواب الجحيم والدمار على الفلسطينيين في قطاع غزة.

 

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية (أمنستي) أنياس كالامار: "يثبت تقرير منظمة العفو الدولية بوضوح أن إسرائيل ارتكبت أفعالًا تحظرها اتفاقية منع الإبادة الجماعية، بقصد خاص ومحدد وهو تدمير الفلسطينيين في قطاع غزة.

 

تدمير الفلسطينيين في قطاع غزة

 وتشمل هذه الأفعال قتل الفلسطينيين في قطاع غزة، وإلحاق أذى بدني أو نفسي بهم، وإخضاعهم عمدا لظروف معيشية يراد بها تدميرهم المادي على مدى شهور، ظلت إسرائيل تعامل الفلسطينيين وكأنهم فئة دون البشر لا يستحقون حقوقا إنسانية ولا كرامة، وأظهرت أن قصدها هو تدميرهم المادي".

وأضافت أنياس كالامار: "يجب أن تكون نتائجنا الدامغة بمنزلة صيحة تنبيه للمجتمع الدولي: هذه إبادة جماعية، ولا بد أن تتوقف الآن.. يجب على الدول التي تواصل توريد الأسلحة لإسرائيل في هذا الوقت أن تدرك أنها تخل بالتزامها بمنع الإبادة الجماعية، وأنها عرضة لأن تصبح متواطئة في الإبادة الجماعية، ويجب أن تتحرك فورا جميع الدول التي تمتلك نفوذا على إسرائيل، وخاصة أهم الدول التي تزود إسرائيل بالأسلحة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا، ولكن أيضا الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، من أجل إنهاء الفظائع التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين".

 

انتهاكات إسرائيل في قطاع غزة

ويرصد تقرير منظمة العفو الدولية بالتفصيل "انتهاكات إسرائيل في قطاع غزة على مدى التسعة أشهر التي انقضت بين 7 أكتوبر 2023 وأوائل يوليو 2024".

وأجرت المنظمة مقابلات مع 212 شخصًا، من بينهم ضحايا وشهود فلسطينيون وأفراد من السلطات المحلية في قطاع غزة وعاملون في مجال الرعاية الصحية، كما أجرت أبحاثا ميدانية وعكفت على تحليل مجموعة واسعة من الأدلة المرئية والرقمية، بما فيها صور الأقمار الصناعية.

وحللت المنظمة أيضا تصريحات كبار المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين والمسؤولين العسكريين، والهيئات الرسمية الإسرائيلية، وأطلعت السلطات الإسرائيلية على نتائجها مرات عديدة، ولكنها لم تتلق أي رد جوهري منها حتى وقت نشر التقرير.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

"رويترز": قيادة الجيش السوري أبلغت الضباط بسقوط نظام الحكم - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق