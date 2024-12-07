الجيش السوري يخلي معظم مواقعه في درعا والسويداء ورويترز: الفصائل السورية تقترب من حمص - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 08:30 صباحاً - أفادت وكالة روسيا اليوم، أن الجيش السوري أخلى معظم مواقعه وتجمعاته في محافظتي درعا والسويداء جنوب سوريا، وأعاد انتشاره خارجهما.



وقالت: إن الاشتباكات بين الجيش السوري والتنظيمات المسلحة تجددت على طول خط المواجهة بريف حمص الشمالي، بالتزامن مع استهدافات مدفعية مركزة ينفذها الجيش ضد مواقع تلك المجموعات في المنطقة.

وقال مقاتلو الفصائل السورية المسلحة بحسب رويترز إنهم سيطروا يوم السبت على مدينة درعا بجنوب البلاد، مهد الانتفاضة ضد الرئيس بشار الأسد عام 2011، والمدينة الرابعة التي تفقدها القوات الحكومية في غضون أسبوع.

وقالت مصادر من المعارضة: إن الجيش وافق على الانسحاب المنظم من درعا بموجب اتفاق يمنح مسؤولي الجيش ممرًّا آمنًا إلى العاصمة دمشق التي تقع على بعد نحو 100 كيلومتر إلى الشمال.

وأظهرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي أفرادًا من قوات المعارضة على دراجات نارية وآخرين يختلطون بالسكان في الشوارع. وأطلق الناس أعيرة نارية في الهواء في الساحة الرئيسية بالمدينة احتفالًا، وفقًا لما ظهر في المقاطع.

ولم يصدر تعليق فوري من الجيش أو حكومة الأسد، ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل مما أعلنته قوات المعارضة.

ومع سقوط درعا، تصبح رابع مدينة كبيرة تسيطر عليها قوات المعارضة خلال أسبوع.

تتمتع درعا، التي كان عدد سكانها أكثر من 100 ألف نسمة قبل اندلاع الحرب الأهلية قبل 13 عاما، بأهمية رمزية باعتبارها مهد الانتفاضة. وهي عاصمة محافظة يبلغ عدد سكانها نحو مليون نسمة وتقع على الحدود مع الأردن.

وجاءت السيطرة على درعا بعد إعلان فصائل المعارضة في وقت متأخر يوم الجمعة أنهم تقدموا إلى مشارف مدينة حمص بوسط البلاد، وهي مفترق طرق رئيسي بين العاصمة وساحل البحر الأبيض المتوسط.

نيويورك تايمز: إيران بدأت إجلاء قادتها العسكريين من سوريا

وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن مسؤولين إيرانيين: إن طهران بدأت إجلاء قادتها العسكريين من سوريا.

وأضافت اليوم السبت أن أوامر الإجلاء صدرت من السفارة الإيرانية في دمشق ومن قواعد الحرس الثوري، مشيرة إلى أن عملية الإجلاء تتم جوًّا إلى طهران وبرًّا إلى لبنان والعراق وعبر ميناء اللاذقية.

وتتسارع وتيرة الأحداث بشكل كبير مع اجتياح الفصائل السورية لعدة مدن سورية كبيرة على رأسها حلب وحماة، فيما قال المرصد السوري: إن الفصائل باتت تسيطر على ما يقرب من 40% من مساحة سوريا.

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