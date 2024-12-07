إخلاء مبنى الكابيتول في ولاية كاليفورنيا بعد رسالة تهديد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 07:58 صباحاً - أعلنت شرطة ساكرامنتو عاصمة ولاية كاليفورنيا أنه تم إخلاء مبنى الكابيتول في المدينة أمس الجمعة بعد تلقي رسالة تهديد عبر البريد الإلكتروني.

وكتبت الشرطة على منصة "إكس": "تم تلقي رسالة إلكترونية تضم تهديدات في 6 ديسمبر الجاري في مبنى الكابيتول بالولاية. وتم إخلاء مبنى الكابيتول... مؤقتا".

وأضافت الشرطة في وقت لاحق أنه لم يتم العثور على أي مصادر تهديد في المبنى بعد عملية تفتيش.

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