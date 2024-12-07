رئيس كوريا الجنوبية يعتذر عن قرار فرض الأحكام العرفية، والحزب الحاكم: استقالته حتمية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 03:56 صباحاً - قال رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول في خطاب بثه التلفزيون اليوم السبت إنه يعتذر عن قرار فرض الأحكام العرفية والتسبب في حالة من السخط.

وتعهد يون بأنه لن يكون هناك إعلان ثان للأحكام العرفية في البلاد.

ونقلت وسائل إعلام كورية عن زعيم الحزب الحاكم هان دونج هون القول إن استقالة الرئيس يون المبكرة من منصبه حتمية.

وأضاف زعيم الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية أن الرئيس لم يعد في وضع يتيح له ممارسة مهام منصبه.

كان هان دونج هون رئيس الحزب الحاكم بكوريا الجنوبية قد دعا أمس الجمعة لتعليق مهام الرئيس محذرا من «خطر كبير» حال بقائه.

وقال في تصريحات فجر الجمعة: «إذا استمر الرئيس يون في شغل منصب الرئيس، فهناك خطر كبير من تكرار إجراءات متطرفة مماثلة لإعلان الأحكام العرفية، الأمر الذي قد يعرض جمهورية كوريا ومواطنيها لخطر كبير».

وأضاف أن الرئيس يون سوك يول كان قد أمر باعتقال سياسيين بارزين على أساس كونهم «قوى مناهضة للدولة» خلال الأحكام العرفية التي أعلنها في وقت سابق من هذا الأسبوع.

كانت كوريا الجنوبية قد شهدت تطورات سياسية مثيرة الثلاثاء الماضي بعد أن أعلن الرئيس الأحكام العرفية في البلاد، لكن البرلمان أسقط قرار الرئيس خلال ساعات معدودة.

كانت الشرطة الكورية الجنوبية، قد فتحت الخميس، تحقيقا مع الرئيس يون سوك يول بتهمة «التمرد» بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد، كما أعلن ضابط كبير أمام مجلس النواب.

وقال رئيس دائرة التحقيقات في الشرطة الوطنية، وو كونج سو، أمام النواب، إن الشرطة بدأت التحقيق مع الرئيس يون سوك يول بتهمة «التمرد» بسبب إعلانه الأحكام العرفية لبضع ساعات مساء الثلاثاء قبل أن ترغمه السلطة التشريعية على رفعها.

نشاط في البرلمان

على صعيد محاولات عزل الرئيس، أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، الخميس، أن البرلمان سيعقد مساء اليوم السبت جلسة يصوت خلالها على مشروع قانون يرمي لعزل الرئيس يون سوك يول بعد محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في البلاد.

ونقلت الوكالة عن النائب المعارض جو سيونغ لي إن «التصويت على اقتراح عزل الرئيس يون سيتم قرابة الساعة السابعة من مساء السبت».

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