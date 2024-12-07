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الخارجية الأمريكية تدعو مواطنيها لمغادرة سوريا "فورا" - أخبار كلمتك

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الخارجية الأمريكية تدعو مواطنيها لمغادرة سوريا "فورا" - أخبار كلمتك

الخارجية الأمريكية تدعو مواطنيها لمغادرة سوريا "فورا" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 02:18 صباحاً - أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، صباح اليوم السبت، تنبيهًا أمنيًّا دعت فيه المواطنين الأمريكيين إلى مغادرة سوريا فورًا.


وجاء في البيان: "لا تزال الأوضاع الأمنية في سوريا غير مستقرة وغير متوقعة، مع استمرار الاشتباكات بين الجماعات المسلحة في أنحاء البلاد".

وأضاف البيان: "تحث وزارة الخارجية المواطنين الأمريكيين على مغادرة سوريا الآن، ما دامت الخيارات التجارية لا تزال متاحة في دمشق".


وكانت جماعة "هيئة تحرير الشام" الإرهابية  وعدد من الجماعات المسلحة الأخرى قد بدأت عملية واسعة النطاق ضد القوات الحكومية السورية في 29 نوفمبر، متقدمة من شمال منطقة إدلب الشمالية الغربية باتجاه مدينتي حلب وحماة.

وفي اليوم التالي، سيطرت الجماعات المسلحة بالكامل على مدينة حلب، ثاني أكبر مدينة في سوريا، للمرة الأولى منذ بداية الصراع في عام 2011.


وفي 5 ديسمبر، أعلنت وزارة الدفاع السورية أن القوات المسلحة السورية انسحبت من مدينة حماة بعد معارك عنيفة مع المسلحين.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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