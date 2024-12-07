البيت الأبيض عن تغير قرار بايدن بشأن العفو عن نجله: الظروف تغيرت - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 02:01 صباحاً - كشف البيت الأبيض الجمعة، عن سر تغير قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن العفو عن ابنه هانتر.

وجاء عفو بايدن عن ابنه هانتر يوم الإثنين بعد أن وعد مرارًا بأنه سيسمح للقضاء الأمريكي بنظر القضية، وبعد يوم من ترشيح الرئيس المنتخب دونالد ترامب لكاش باتيل لقيادة مكتب التحقيقات الاتحادي «إف.بي.آي».

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير عن توقيت اتخاذ بايدن هذا القرار «الحقيقة هي أنه عندما تنظر في كيفية اتخاذ الرئيس هذا القرار، ستجد أن الظروف تغيرت. لقد تغيرت».

وتابعت: «قال الجمهوريون إنهم لن يتراجعوا… بينما يقول المعينون الذين أعلن عنهم ترامب في الآونة الأخيرة لإنفاذ القانون إنهم عازمون على الرد، وأعتقد أننا يجب أن نصدق كلماتهم».

باتيل هو أحد المرشحين في إدارة ترامب الذين أشاروا إلى أن أنشطة هانتر بايدن التجارية تستحق مزيدا من التدقيق.

وكان من المقرر أن يصدر حكم على نجل الرئيس هذا الشهر بتهمتين تتعلقان بالتهرب الضريبي وحيازة أسلحة نارية.



تفاصيل القرار

كان البيت الأبيض قال مرارًا وتكرارًا إن بايدن لن يعفو أو يخفف الأحكام الصادرة بحق ابنه، الذي يتعافى من إدمان المخدرات وأصبح هدفا للجمهوريين، بمن في ذلك الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

وجاء في قرار العفو أن بايدن منح هانتر عفوًا «كاملًا وغير مشروط» عن أي جرائم ارتكبها في الفترة من أول يناير 2014 إلى أول ديسمبر 2024.

وكان هانتر سيواجه عقوبة بسبب الإدلاء ببيانات كاذبة وإدانته بحيازة أسلحة.

وفي سبتمبر أقر بالذنب في تهم تتعلق بعدم دفع ضرائب قدرها 1.4 مليون دولار بينما كان ينفق ببذخ على المخدرات والجنس والسلع الفاخرة.

وكان من المقرر أن يصدر الحكم عليه في هذه القضية في 16 ديسمبر.



هانتر يعترف بالأخطاء

وقال هانتر في بيان «لقد اعترفت وتحملت المسؤولية عن أخطائي خلال أحلك أيام إدماني… الأخطاء التي تم استغلالها للتحقير من شأني ووصمي أنا وعائلتي علنًا لأهداف سياسية».

وأضاف «لن أعتبر العفو الذي حصلت عليه اليوم أمرا مفروغا منه أبدا وسأكرس الحياة التي أعيد بناءها لمساعدة المرضى والذين ما زالوا يعانون».



ترمب ينتقد بايدن

من جهته قال ترامب عبر منصة تروث سوشيال التي يملكها: «هل يشمل العفو الذي أصدره جو لهانتر رهائن السادس من يناير المسجونين منذ سنوات؟ يا لها من إساءة وإجهاض للعدالة!.

وكان ترامب يشير إلى المدانين باقتحام مبنى الكونجرس الأمريكي في السادس من يناير 2021 بعد أن ادعى ترامب أنه الفائز في انتخابات الرئاسة 2020.

وقال بايدن إنه اتخذ قراره بالعفو عن نجله خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأضاف «أؤمن بنظام العدالة بكل تأكيد، ولكن بينما كنت أصارع هذا، أعتقد أيضًا أن السياسة الجامدة قد أثرت على هذه العملية وأدت إلى إجهاض العدالة – وبمجرد اتخاذي هذا القرار في مطلع الأسبوع، لم يكن هناك معنى لتأخيره أكثر من ذلك».

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.