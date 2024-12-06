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الأردن يدعو مواطنيه إلى مغادرة الأراضي السورية في أقرب وقت - أخبار كلمتك

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الأردن يدعو مواطنيه إلى مغادرة الأراضي السورية في أقرب وقت - أخبار كلمتك

الأردن يدعو مواطنيه إلى مغادرة الأراضي السورية في أقرب وقت - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 10:27 مساءً - ذكرت تقارير إعلامية اليوم الجمعة، أن الأردن دعا مواطنيه إلى مغادرة الأراضي السورية بأقرب وقت ممكن، وذلك في ظل التصعيد الكبير الذي تشهده البلاد.

الأردن يدعو مواطنيه إلى مغادرة الأراضي السورية 

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قرر وزير الداخلية الأردني، إغلاق معبر جابر على الحدود مع ‎سوريا، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الأردنية.

وكشفت مصادر سورية ميدانية وشهود عيان، اليوم الجمعة، عن سيطرة قوات الفصائل المسلحة في سوريا على المعابر الحدودية مع دول الجوار.

الفصائل المسلحة تسيطر على معابر سوريا الحدودية

وتم تداول مقاطع فيديو في الساعات الأخيرة، يؤكد ناشروها أنها تظهر سيطرة فصائل مسلحة على معبر نصيب على الحدود مع الأردن شرقي درعا.

تزامن ذلك مع أنباء عن إطلاق نار نحو معبر نصيب الحدودي مع الأردن، في الوقت الذي قررت فيه السلطات الأردنية إغلاق معبر "جابر" مع سوريا.

إغلاق معبر جابر على الحدود مع سوريا

وقالت وزارة الداخلية إنه "بموجب قرار إغلاق معبر جابر على الحدود مع سوريا فإنه سيتم السماح للأردنيين والشاحنات الأردنية بالعودة إلى أراضي المملكة".

وتواصل فصائل مسلحة تقودها "هيئة تحرير الشام" التمدد والسيطرة على مزيد من المناطق والمدن خلال زحفها المتواصل ومعاركها ضد قوات الحكومة السورية، إذ سيطرت مؤخرًا على  حمص ودرعا.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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