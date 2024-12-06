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الفصائل المسلحة تزعم السيطرة على بلدتي نوى وتل الجابية في ريف درعا بسوريا - أخبار كلمتك

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الفصائل المسلحة تزعم السيطرة على بلدتي نوى وتل الجابية في ريف درعا بسوريا - أخبار كلمتك

الفصائل المسلحة تزعم السيطرة على بلدتي نوى وتل الجابية في ريف درعا بسوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 09:36 مساءً - زعمت الفصائل المسلحة في سوريا السيطرة على بلدتيْ "نوى" و"تل الجابية" في ريف درعا.

وكانت تنظيمات مسلحة محلية، قد أعلنت، الجمعة، تمكنها من السيطرة على مبنى قيادة الشرطة في مدينة السويداء السورية.

تنظيمات مسلحة تسيطر على مبنى قيادة الشرطة بالسويداء

وبحسب شبكة "سكاي نيوز عربية"، تمكنت التنظيمات المسلحة أيضا من السيطرة على السجن المركزي في السويداء، حيث قامت بإطلاق سراح جميع السجناء المحتجزين هناك.

وأفادت تقارير محلية بمقتل 3 باشتباكات بين مسلحين وقوات الأمن بمدينة السويداء.

وأبرزت أن "مسلحين محليين هاجموا مواقع ومقرات القوات السورية في مدينة السويداء ومحيطها، الأمر الذي دفع محافظ السويداء للخروج من المنطقة بعد تصاعد التوتر".

اقتراب الفصائل من العاصمة دمشق

وتأتي هذه التطورات الميدانية في وقت يشهد فيه البلد تصعيدا عسكريا متسارعا، يرافقه مزيد من التوترات الأمنية التي تعصف بالمنطقة.

وتُعد سيطرة التنظيمات المسلحة على مدينة السويداء خطوة كبيرة، فيما يتحدث مراقبون عن اقتراب الفصائل من العاصمة دمشق، وهو نفس الأمر الذي لفت إليه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال أردوغان، الجمعة، أمام صحفيين في إسطنبول: "بعد إدلب وحماة وحمص سيكون الهدف بالطبع دمشق".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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