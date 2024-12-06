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جيش الاحتلال يزعم مهاجمة مخازن أسلحة كيميائية بسوريا - أخبار كلمتك

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جيش الاحتلال يزعم مهاجمة مخازن أسلحة كيميائية بسوريا - أخبار كلمتك

جيش الاحتلال يزعم مهاجمة مخازن أسلحة كيميائية بسوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 09:36 مساءً - زعمت القناة الـ12 العبرية، في تقرير لها اليوم الجمعة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي هاجم مخازن أسلحة كيميائية في سوريا خشية وصول فصائل المعارضة إليها.

الاحتلال يتأهب بنشر قواته في الجولان

وفي وقت سابق من، اليوم الجمعة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، استدعاء قوات جوية وبرية إلى منطقة هضبة الجولان، في ظل التطورات الأخيرة في الملف السوري.  

وزعم جيش الاحتلال في بيان نشره المتحدث باسمه، أفيخاي أدرعي، عبر منصة "إكس": "بناءً على تقييم الوضع الذي أجرته هيئة الأركان العامة والقيادة الشمالية العسكرية منذ يوم أمس، وفي ظل التطورات الجارية في القتال الداخلي في سوريا، تقرر استدعاء قوات جوية وبرية إلى منطقة هضبة الجولان.

وأضاف البيان أن "القوات العسكرية منتشرة في المنطقة الحدودية، مع رفع مستوى جاهزيتها للتعامل مع مختلف السيناريوهات".  

كما ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانه أنه يراقب الأحداث ويستعد لمواجهة كافة السيناريوهات، سواء كانت هجومية أو دفاعية، ولن يسمح بوجود أي تهديد قرب الحدود الإسرائيلية، وسيعمل على إحباط أي تهديد يستهدف مواطني دولة إسرائيل.

مناورات ورفع التأهب في جيش الاحتلال 

وفي وقت سابق، قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي إجراء مناورات في الجولان والأغوار الشمالية، ورفع حالة التأهب تماشيًا مع المستجدات في سوريا.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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