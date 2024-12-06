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لمراقبة تطورات الوضع عن كثب، إيطاليا تعيد فتح سفارتها في سوريا - أخبار كلمتك

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لمراقبة تطورات الوضع عن كثب، إيطاليا تعيد فتح سفارتها في سوريا - أخبار كلمتك

لمراقبة تطورات الوضع عن كثب، إيطاليا تعيد فتح سفارتها في سوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 09:04 مساءً - أعلن وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، أنطونيو تاياني، اليوم الجمعة، إعادة فتح سفارة بلاده في العاصمة السورية دمشق بهدف "مراقبة تطورات الوضع في البلاد عن كثب".

إيطاليا تعيد فتح سفارتها في دمشق 


وفي تصريحات على هامش لقاء بمدرسة تدريب قوات الشرطة في روما، قال الوزير تاياني: "لقد قررنا إعادة فتح السفارة في سوريا نظرا للوضع الذي يشهد حالة تغير مستمر".

وأشار رئيس الدبلوماسية الإيطالية إلى أن "هناك قضية تتعلق باللاجئين والنازحين، كما أن هناك حالة من عدم الاستقرار الكبير كما رأينا مع الحرب الأهلية التي توشك على الاندلاع منذ أيام".

السفارة الروسية في سوريا تدعو المواطنين الروس إلى المغادرة فورا

ويأتي ذلك، بعدما حثت السفارة الروسية في سوريا، اليوم الجمعة، المواطنين الروس على مغادرة الأراضي السورية بسبب التطورات الحاصلة هناك.

ونقلت وكالة "تاس" للأنباء عن السفارة الروسية في سوريا دعوتها للمواطنين الروس إلى مغادرة الأراضي السورية بسبب تصاعد الأوضاع. 

وأشارت البعثة الدبلوماسية الروسية إلى أنه ينبغي أن يتم ذلك عبر الرحلات الجوية التجارية من المطارات المتوفرة. 

وجاء في رسالة نُشرت على "تلجرام": "فيما يتعلق بالوضع العسكري السياسي الصعب في سوريا، تذكر السفارة الروسية في دمشق المواطنين الروس الذين يعيشون في الجمهورية العربية السورية بفرصة مغادرة البلاد على متن رحلات تجارية عبر المطارات الحالية".

وكانت الصين دعت أيضا، أمس الخميس، مواطنيها إلى مغادرة سوريا "في أقرب وقت".

وقالت السفارة الصينية في سوريا: "تزداد حاليا حدة الوضع في سوريا، ويتدهور الوضع الأمني العام  نصحت السفارة الصينية في سوريا المواطنين الصينيين في البلاد باستغلال الرحلات التجارية المتوفرة للعودة إلى ديارهم، أو مغادرة البلاد في أقرب وقت ممكن".

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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