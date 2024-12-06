هل تخلت روسيا عن الأسد، تقرير لوكالة بلومبرج يكشف عن مفاجأة في سوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 08:49 مساءً - سوريا، قال مصدر قريب الصلة من الرئاسة الروسية "الكرملين"، أن روسيا ليس لديها خطة لإنقاذ حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.

الكرملين ينفي وجود خطة روسية لإنقاذ الأسد

وتابع المصدر في تصريحات لوكالة "بلومبرج "، أن روسيا ليس لديها خطة لإنقاذ الحكومة السورية ما دام الجيش السوري يترك مواقعه أمام هجوم الفصائل المسلحة.

وكانت السفارة الروسية لدى العاصمة السورية “دمشق” قد طلبت في وقت سابق اليوم، من رعاياها مغادرة سوريا، وفقا لما نقلت وكالة "تاس".

وتابعت بلومبرج في تقريرها عن الأزمة الحالية، أن الرئيس السوري بشار الأسد بات في حاجة إلى المساعدة الروسية والإيرانية مع اقتراب العناصر المسلحة المحسوبة على هيئة تحرير الشام والفصائل المنضوية تحتها، من مدينة حمص ذات الأهمية الاستراتيجية.

وأشارت " بلومبرج "، إلى أن تكرار عملية الإنقاذ التي قام بها حلفاء الأسد في عام 2015 يبدو أنها مستبعدة بشكل متزايد، خاصة الموارد العسكرية لكل من طهران وموسكو مرهقة بسبب الصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا.

الطيران الروسي يوجه ضربات للمسلحين بدون إعلان

ولفتت، إلى أنه في الوقت الحالي يتمتع الجيش السوري بتفوق جوي، على مواقع المسلحين وسط وعود فاترة من إيران بالنظر في طلبات القوات.

وشارك الطيران الروسي مؤخرًا فى توجيه ضربات لمواقع الفصائل المسلحة أثناء تقدمها السريع باتجاه المدن السورية، إلا أن " بلومبرج "، أشارت إلى أنه لم يكن هناك إعلان روسي واضح عن دعم أو نشر قوات في سوريا بعد ما يقرب 3 سنوات من غزوها لأوكرانيا، كما أن الوعد الإيراني بالنظر في طلبه بإرسال قوات إلى سوريا "جاء فاترًا".

الجيش السوري، كلمتك

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد قال في مقابلة مع صحيفة الأربعاء، إنه "إذا طلبت الحكومة السورية من إيران إرسال قوات إلى سورية، فسندرس الطلب.

لافروف يتهم جهات دولية بتمويل الفصائل المسلحة في سوريا

وفي وقت سابق، اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أطرافًا دولية خارجية بتمويل تلك الفصائل.

وقال لافروف في مقابلة مع الصحفي الأمريكى تاكر كارلسون، إن لدى روسيا معلومات تتعلق بالجهات الداعمة للجماعات المسلحة، واصفًا المشهد في سوريا بالمعقد، لتداخل عدة أطراف فيه.

كما أشار إلى أن الولايات المتحدة "تغذي الانفصاليين الأكراد في سوريا".

واعتبر لافروف، أن الجانب الأمريكى يؤجج التهديدات الانفصالية في الشرق السوري، عبر "تغذية بعض الانفصاليين الأكراد باستخدام أرباح بيع النفط والحبوب".

وشدد على أن "قواعد اللعبة تتلخص في مساعدة السوريين على المصالحة مع بعضهم بعضا، ومنع تصاعد التهديدات الانفصالية".

أتت هذه التطورات بعدما تمكنت الفصائل المسلحة من التقدم إلى ريف حمص، رغم القصف العنيف من قبل الجيش السوري لجسر الرستن، الذي يصل مدينتي حماة وحمص.

وكانت الفصائل سيطرت، الخميس، على مدينة حماة، رابع كبرى مدن سوريا، الواقعة في وسط البلاد، بعد أيام من سيطرتها على حلب فى ظل انسحاب القوات السورية وإعادة تموضعها خارج المدن.

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