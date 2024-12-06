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تفاصيل البيان العراقي السوري الإيراني بشأن تطورات الأوضاع في سوريا - أخبار كلمتك

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تفاصيل البيان العراقي السوري الإيراني بشأن تطورات الأوضاع في سوريا - أخبار كلمتك

تفاصيل البيان العراقي السوري الإيراني بشأن تطورات الأوضاع في سوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 08:22 مساءً - اجتمع وزراء خارجية جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية والجمهورية الإيرانية في مقر وزارة الخارجية العراقية في بغداد.

 

 بيان عراقي سوري إيراني بشأن تطورات الأوضاع في سوريا


وتم في الاجتماع التطرق إلى التحديات التي تواجهها المنطقة بشكل عام والتطورات الأمنية الأخيرة في سوريا.

وتشارك الوزراء في وجهات النظر التي ركزت على خطورة الأحداث في سوريا وحساسيتها لجميع الأطراف في المنطقة، واحتماليات توسع أبعادها التي ستمثل خطرا شديدا على الدول الثلاث وتهدد أمن شعوبها والمنطقة برمتها.

كما أدان المشاركون الإرهاب بكافة أشكاله وصوره المصنفة من قبل مجلس الأمن وأكدوا العمل الجماعي للتصدي له.

ادانة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على سوريا 


وأدان الوزراء الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على سوريا وكذلك على غزة ولبنان.

وتم الاتفاق على ضرورة استمرار التشاور والتنسيق بين الدول الثلاث لمتابعة هذه التطورات والاستعداد لأي تطورات في الأيام القادمة.


كما تم التأكيد على احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها.


وأكد الوزراء أن تهديد أمن سوريا يشكل خطرا عاما على استقرار المنطقة برمتها، ولا خيار سوى التعاون والتنسيق والتشاور الدبلوماسي المستمر لإبعاد جميع مخاطر التصعيد في المنطقة.


وكذلك تم التأكيد على ضرورة حشد جميع الجهود العربية والإقليمية والدولية من أجل التوصل إلى حلول سلمية للتحديات التي تواجه المنطقة عموما وسوريا على وجه الخصوص.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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