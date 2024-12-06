تفاصيل البيان العراقي السوري الإيراني بشأن تطورات الأوضاع في سوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 08:22 مساءً - اجتمع وزراء خارجية جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية والجمهورية الإيرانية في مقر وزارة الخارجية العراقية في بغداد.

بيان عراقي سوري إيراني بشأن تطورات الأوضاع في سوريا



وتم في الاجتماع التطرق إلى التحديات التي تواجهها المنطقة بشكل عام والتطورات الأمنية الأخيرة في سوريا.

وتشارك الوزراء في وجهات النظر التي ركزت على خطورة الأحداث في سوريا وحساسيتها لجميع الأطراف في المنطقة، واحتماليات توسع أبعادها التي ستمثل خطرا شديدا على الدول الثلاث وتهدد أمن شعوبها والمنطقة برمتها.

كما أدان المشاركون الإرهاب بكافة أشكاله وصوره المصنفة من قبل مجلس الأمن وأكدوا العمل الجماعي للتصدي له.

ادانة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على سوريا



وأدان الوزراء الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على سوريا وكذلك على غزة ولبنان.

وتم الاتفاق على ضرورة استمرار التشاور والتنسيق بين الدول الثلاث لمتابعة هذه التطورات والاستعداد لأي تطورات في الأيام القادمة.



كما تم التأكيد على احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها.



وأكد الوزراء أن تهديد أمن سوريا يشكل خطرا عاما على استقرار المنطقة برمتها، ولا خيار سوى التعاون والتنسيق والتشاور الدبلوماسي المستمر لإبعاد جميع مخاطر التصعيد في المنطقة.



وكذلك تم التأكيد على ضرورة حشد جميع الجهود العربية والإقليمية والدولية من أجل التوصل إلى حلول سلمية للتحديات التي تواجه المنطقة عموما وسوريا على وجه الخصوص.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.