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الحكومة العراقية: تقسيم سوريا خط أحمر ولا نسعى للتدخل العسكري - أخبار كلمتك

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الحكومة العراقية: تقسيم سوريا خط أحمر ولا نسعى للتدخل العسكري - أخبار كلمتك

الحكومة العراقية: تقسيم سوريا خط أحمر ولا نسعى للتدخل العسكري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 08:05 مساءً - قالت الحكومة العراقية في بيان لها اليوم الجمعة: "لم نتعرض لأزمة مالية أو سياسية ولولا أحداث غزة لكان وضعنا أفضل".

العراق يتغلب على التحديات الاقتصادية 

وأضافت الحكومة العراقية في بيانها، أن التهديدات التي وجهت إلى العراق كانت مخيفة والعراق تمكن من عبور التحديات التي واجهت المنطقة.

وأوضحت الحكومة العراقية أن ما يحدث في سوريا معقد وأمنها القومي يؤثر في العراق، مضيفة: "سنعزز العمل السياسي والدبلوماسي والإنساني لمواجهة التطورات".

وتابعت الحكومة العراقية في بيانها: "تقسيم سوريا خط أحمر للعراق ويجب التحرك سياسيا لاحتواء الأزمة وما يحدث في سوريا بحاجة إلى توافق دولي وإقليمي"، مؤكدة أن العراق لا يسعى للتدخل العسكري في سوريا.

تطورات الأوضاع في سوريا 

واجتمع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الجمعة، مع نظيريه السوري والإيراني لمناقشة الوضع في سوريا. وأفادت وكالة الأنباء العراقية بأن وزير الخارجية السوري بسام صباغ وصل إلى العاصمة العراقية بغداد أمس الخميس، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وصل اليوم الجمعة.

وجاء بيان سوري عراقي إيراني مشترك عقب اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاثة:لا خيار سوى التعاون لمواجهة جميع مخاطر التصعيد بالمنطقة وتهديد أمن سوريا يشكل خطرا على استقرار المنطقة بكاملها

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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