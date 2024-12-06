إحباط محاولة خيانة تورط فيها بعض الضباط، وزارة الإعلام السورية تكشف الحقيقة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 08:05 مساءً - سوريا، أصدرت وزارة الإعلام السورية، بيانا مساء اليوم الجمعة، نفت فيه خبرا مفبركا عن إحباط محاولة خيانة تورط فيها بعض الضباط الذين تربطهم علاقات بدول خارجية.

خبر مفبرك عن مؤامرة بالجيش السوري

ونشرت وزارة الإعلام السورية نفيا لخبر جاء فيه: “كشف مصدر عسكري لوزارة الإعلام السورية عن إحباط محاولة خيانة تورط فيها بعض الضباط الذين تربطهم علاقات بدول خارجية”.

وأكد المصدر أن الأجهزة الأمنية تمكنت من كشف المخطط وإفشاله قبل تنفيذه داخل مبنى قيادة الأركان في دمشق وثاني هذه العملية ضمن جهود الجيش العربي السوري للحفاظ على الأمن الداخلي ومواجهة أي محاولات للتآمر على الوطن".

وقالت الوزارة: "هذا الخبر وغيره من الأخبار المشابهة له هي مجرد أخبار مفبركة وكاذبة تم تصميمها عبر الفوتوشوب ونشرها عبر المنصات المعادية بغرض إحداث البلبلة.. يرجى توخي الحذر والانتباه والتحقق من الأخبار من مصادرها الوطنية الموثوقة".

فيديو مفبرك باستخدام الذكاء الصناعي يعلن عن تنحى الرئيس بشار الأسد

وأفاد مصدر عسكري في وقت سابق من اليوم، بأن "التنظيمات الإرهابية وغرف عملياتها تقوم ببث مقاطع فيديو كاذبة ومفبركة حول حدوث انفجارات في مقر الأركان وسط دمشق".

وأضاف: "إن القيادة العامة تدعو جميع المواطنين إلى الوعي بهذه الأكاذيب ومعرفة أبعادها التي تستهدف نشر الفوضى والذعر في صفوف المدنيين ضمن سياق الحرب النفسية الموازية للحرب الإرهابية".

وأمس الخميس حذرت وزارة الإعلام السورية المواطنين، من أن التنظيمات الإرهابية تنشر مقطع فيديو مفبرك باستخدام الذكاء الصناعي يعلن عن تنحي الرئيس بشار الأسد.

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