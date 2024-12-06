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المرصد السوري: تصعيد واسع في درعا مع سيطرة فصائل على مواقع للجيش السوري - أخبار كلمتك

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المرصد السوري: تصعيد واسع في درعا مع سيطرة فصائل على مواقع للجيش السوري - أخبار كلمتك

المرصد السوري: تصعيد واسع في درعا مع سيطرة فصائل على مواقع للجيش السوري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 12:21 مساءً -  أفاد المرصد السوري، اليوم الجمعة، بوجود تصعيد واسع في درعا مع سيطرة فصائل على مواقع للجيش السوري، وذلك وفقا لشبكة «العربية».

 

تصاعد المعارك في سوريا

 وقال المرصد السوري، صباح اليوم الجمعة، إن هناك تقدما كبيرا للفصائل المسلحة نحو مدينة حمص.

وبحسب شبكة «العربية»، أضاف المرصد السوري: "الفصائل المسلحة على بعد نحو 5 كلم من مدينة حمص".

ووفقا لمصادر العربية، فقد دخلت الفصائل السورية المسلحة مدينتي تبليسة والرستن بريف حمص.

 

جيش الاحتلال يعلن حالة التأهب القصوى قرب الحدود مع سوريا

وأمس، نقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مصدر عسكري قوله: "إن الجيش أعلن حالة التأهب القصوى قرب الحدود مع سوريا".

وفي السياق ذاته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه يراقب الأحداث في سوريا ويستعد لكل السيناريوهات هجوميًّا ودفاعيًّا.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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