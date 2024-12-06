تفعيل صفارات الإنذار في بلدات بشمال إسرائيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 11:15 صباحاً - أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، اليوم الجمعة، تفعيل صفارات الإنذار في بلدات بإصبع الجليل شمالي إسرائيل.

خسائر جيش الاحتلال في قطاع غزة

وكشف جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، عن مقتل 32 جنديا منذ بدء العملية في جباليا وبيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي العديد من المجازر في جباليا وبيت لاهيا، مما تسبب في استشهاد مئات المدنيين أغلبهم من الأطفال والنساء.

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وفي وقت سابق من أمس الخميس، قالت وزارة الصحة بغزة، إن قوات الاحتلال ارتكبت 5 مجازر في غزة وصل منها للمستشفيات 48 شهيدا و201 مصاب خلال 24 ساعة.

وأكدت وزارة الصحة بغزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 44580 شهيدا و105739 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

الاحتلال الإسرائيلي يرتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة

واتهمت منظمة العفو الدولية، في تقرير نشرته الخميس، إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في حربها على قطاع غزة.

وفي تحقيق جديد صدر، قالت منظمة العفو الدولية إن "بحوثها وجدت أدلة وافية تثبت أن إسرائيل قد ارتكبت، ولا تزال ترتكب، جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة".

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