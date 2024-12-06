القائم بأعمال وزير دفاع كوريا الجنوبية: الجيش لن ينفذ أي أمر يتعلق بإعلان أحكام عرفية ثانية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 09:25 صباحاً - قال القائم بأعمال وزير الدفاع في كوريا الجنوبية إن الجيش لن يطيع أي أمر يتعلق بإعلان الأحكام العرفية مجددًا، مضيفًا في تصريحات اليوم الجمعة أن مزاعم الإعلان مجددًا عن فرض الأحكام العرفية غير صحيحة.

وقالت وكالة يونهاب إن هناك تأهبا بين المعارضة بكوريا الجنوبية بعد تقارير عن إعلان ثانٍ للأحكام العرفية.

يجب عزل الرئيس

كان زعيم الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية هان دونج هون قد قال اليوم الجمعة إنه يجب عزل الرئيس يون سوك يول في أقرب وقت من أجل سلامة البلاد بعدما حاول فرض الأحكام العرفية لكن هان لم يصل إلى حد حث أعضاء الحزب على التصويت على مساءلة الرئيس.

وصدم يون البلاد وحزبه الحاكم «سلطة الشعب» يوم الثلاثاء عندما أعلن فرض الأحكام العرفية من أجل اجتثاث «القوى المناهضة للدولة» والتغلب على «المعارضين السياسيين المعوقين».

وتراجع الرئيس عن قراره بعد حوالي ست ساعات بعدما صوت البرلمان، بما في ذلك بعض أعضاء حزبه، على معارضة المرسوم.

وفي تصريح بعد اجتماع للحزب بالبرلمان يوم الجمعة قال هان إن الرئيس أمر خلال الأحكام العرفية بإلقاء القبض على سياسيين بارزين باعتبارهم «قوى مناهضة للدولة».

ومن المقرر أن يصوت الحزب الديمقراطي، وهو حزب المعارضة الرئيسي، على مساءلة يون مساء السبت، كما بدأت الشرطة تحقيقا مع يون بشأن اتهامات بالتمرد قدمها حزب معارض ونشطاء.

وقال الحزب الحاكم يوم الخميس إنه يعارض المساءلة، لكن هان أشار إلى أن هذا الموقف ربما يتغير في ضوء «الأدلة الموثوقة» على أن يون كان ينوي احتجاز وإلقاء القبض على زعماء سياسيين.

وقال هان «قلت أمس إنني سأحاول وقف تمرير هذا المساءلة للحيلولة دون إلحاق الضرر بالشعب وبالمؤيدين جراء الفوضى، لكنني أعتقد أن تعليق مهام الرئيس يون سوك يول على الفور ضروري لحماية جمهورية كوريا وشعبها في ضوء الحقائق التي جرى الكشف عنها مؤخرا».

ولم يدعو هان صراحة إلى مساءلة الرئيس كما لم يرد على أسئلة الصحفيين الذين طلبوا منه التوضيح.

وقال زعيم الحزب الديمقراطي لي جاي ميونج إن إعلان الأحكام العرفية هو تمرد من جانب الرئيس من أجل الحفاظ على سلطته أو توسيعها.

وأضاف قائلا «إنه عمل من أعمال التمرد. إنه انقلاب في صالح الجيش».

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