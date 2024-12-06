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سي إن إن تكشف المبلغ الذي أنفقه ماسك على حملة ترامب الرئاسية - أخبار كلمتك

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سي إن إن تكشف المبلغ الذي أنفقه ماسك على حملة ترامب الرئاسية - أخبار كلمتك

سي إن إن تكشف المبلغ الذي أنفقه ماسك على حملة ترامب الرئاسية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 09:09 صباحاً - ذكرت شبكة "سي إن إن" استنادا إلى وثائق لجنة الانتخابات الفيدرالية أن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك أنفق ما لا يقل عن 260 مليون دولار على حملة دونالد ترامب الرئاسية.

وتلفت الشبكة إلى أن مؤسس شركة SpaceX هو أحد أكبر المانحين للسباق الرئاسي، وكان له تأثير كبير على نتائج انتخابات هذا العام.

وأعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أن إيلون ماسك ورجل الأعمال فيفيك راماسوامي سيترأسان إدارة جديدة تم إنشاؤها لتحسين كفاءة الحكومة والحد من البيروقراطية.

ووفقا لترامب، ستعمل هذه الهيئة بشكل وثيق مع البيت الأبيض ومكتب الإدارة والميزانية لتنفيذ إصلاحات هيكلية واسعة النطاق في النظام الحكومي.

وأعرب ماسك مرارا عن دعمه لترامب على شبكته الاجتماعية X، وأصبح نشطا سياسيا بشكل متزايد على مر السنين ويعلق بانتظام على قضايا السياسة الأمريكية.

ووعد ماسك بخفض إنفاق الميزانية الأمريكية بما لا يقل عن تريليوني دولار إذا فاز دونالد ترامب بالانتخابات.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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