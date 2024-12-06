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صحيفة عبرية: وفد إسرائيلي زار روسيا لبحث الوضع في سوريا - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 06:56 صباحاً - أفادت صحيفة "يديعوت إحرنوت" بأن وفدًا إسرائيليًّا زار روسيا أمس الخميس لبحث التطورات في سوريا، وقضية الرهائن في غزة.


من جهتهم قال مسؤولون عسكريون في إسرائيل إن تقدم المسلحين في سوريا تجاوز التوقعات، وأن انهيار خطوط دفاع الجيش السوري حدث بشكل أسرع من المتوقع.

وقال مسؤول إسرائيلي لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن مصلحة إسرائيل في القتال المتجدد في سوريا هي "أن يستمروا في قتال بعضهم".

وأضاف: "من الواضح لنا تمامًا أن أحد الجانبين هو الجهاديون السلفيون والجانب الآخر هو إيران وحزب الله. نريدهم أن يضعفوا بعضهم".

وأكد أن إسرائيل لا تتدخل مع أي من الجانبين "لكنها جاهزة لأي سيناريو، وستتصرف وفق ذلك".

وتتعرض سوريا منذ 27 نوفمبر الماضي لهجمات إرهابية من تنظيمات مدعومة من دول أجنبية تستخدم أحدث الأسلحة من مسيرات ومعدات عسكرية، وتمكنت من الدخول إلى مدينة حلب ثاني أكبر المدن السورية.

وأعلن الجيش السوري أمس الخميس، الانسحاب من قلب مدينة حماة وإعادة الانتشار في محيطها وسط معارك مع حشود كبيرة من الجماعات المسلحة وعلى عدة محاور، حفاظًا على أرواح المدنيين من أهالي مدينة حماة وعدم زجهم في المعارك داخل المدن.

وفي سياق صفقة الرهائن في غزة قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج في تصريحات سابقة أمس الخميس إن هناك مفاوضات مكثفة للتوصل إلى اتفاق حول الرهائن.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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