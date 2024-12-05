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تنحي بشار الأسد، فيديو مفبرك يثير الجدل ووزارة الإعلام السورية تكشف تفاصيله - أخبار كلمتك

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تنحي بشار الأسد، فيديو مفبرك يثير الجدل ووزارة الإعلام السورية تكشف تفاصيله - أخبار كلمتك

تنحي بشار الأسد، فيديو مفبرك يثير الجدل ووزارة الإعلام السورية تكشف تفاصيله - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 11:02 مساءً - انتشر خلال الساعات الماضية بشكل واسع النطاق، مقطع فيديو مزعوم يظهر تنحي الرئيس السوري بشار الأسد، عن منصبه، واستغل مروجو الشائعة الأحداث التي تشهدها البلاد في فبركة المقطع المصور.

سوريا تكشف حقيقة فيديو تنحي الرئيس الأسد عن منصبه

وعلى الفور أصدرت وزارة الإعلام السورية، بيانا نفت فيه صحة فيديو بشأن تنحي الأسد.

وكتبت وزارة الإعلام السورية في بيانها الذي نشر على صفحتها الرسمية في منصة "إكس": "يرجى الانتباه والحذر من نشر التنظيمات الإرهابية مقطع فيديو مفبركًا باستخدام الذكاء الصناعي، يعلن تنحي الرئيس بشار الأسد".

كما حذرت وكالة الأنباء السورية سانا من فيديو تنحى الأسد قائلة: “يرجى الانتباه إلى الشائعات والفيديوهات المفبركة التي تنشرها التنظيمات الإرهابية التي تستخدم الذكاء الاصطناعي وتستهدف الدولة ومؤسساتها العليا ومسؤوليها لإحداث الفوضى والإرباك بين المواطنين”. 

مجلس الوزراء ينفي امتلاك محمد الجلالي حسابات على التواصل 

وأكدت مديرية الإعلام في رئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء محمد الجلالي “لا يملك حاليا صفحة نشطة على مواقع التواصل الاجتماعي بمسمياتها المختلفة”. 

ولفتت إلى أن منصات هيئة رئاسة مجلس الوزراء ووسائل الإعلام الوطنية هي المصدر الأساسي والوحيد لكل ما ينشر أو يصدر عن هيئة رئاسة مجلس الوزراء.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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