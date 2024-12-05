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الخارجية تكشف موقفها من الأوضاع في سوريا ورؤيتها لمستقبل الأحداث - أخبار كلمتك

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الخارجية تكشف موقفها من الأوضاع في سوريا ورؤيتها لمستقبل الأحداث - أخبار كلمتك

الخارجية تكشف موقفها من الأوضاع في سوريا ورؤيتها لمستقبل الأحداث - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 10:46 مساءً - قال السفير تميم خلاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: إن التطورات في سوريا مقلقلة وتداعياتها خطيرة ليس فقط على الدولة السورية ولكن على المنطقة كلها.
 

الموقف المصري تجاه سوريا 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الاعلامي شريف عامر بقناة “إم بي سي مصر”: منذ بدء اندلاع الاشتباكات في سوريا الموقف المصري ثابت وتم التعبير عنه من وزير الخارجية في وحدة الخريطة السورية دون أي تقسيم وأهمية الحفاظ على الدولة السورية.
 

تطورات الموقف في سوريا

ولفت: التطورات على الأرض في سوريا متسارعة ومتلاحقة منذ اندلاع الاشتباكات ومن الصعب وضع التصور في هذه الحالة، ولكن من المؤكد أنه سيكون هناك انعكاسات وتداعيات على المنطقة بأثرها.

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وقف الاشتباكات في سوريا

وتابع: المشهد في سوريا مؤسف ومؤلم ويجب وقف الاشتباكات وضمان وحدة وسلامة الأرض السورية، مشيرًا إلي أن هناك رغبة دولية مشتركة لوقف التصعيد في سوريا لخطورتها على الشرق الأوسط والمنطقة.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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