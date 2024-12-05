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مجلس الأمن القومي التركي يصدر بيانا حول إجراءات أنقرة تجاه الأزمة السورية - أخبار كلمتك

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مجلس الأمن القومي التركي يصدر بيانا حول إجراءات أنقرة تجاه الأزمة السورية - أخبار كلمتك

مجلس الأمن القومي التركي يصدر بيانا حول إجراءات أنقرة تجاه الأزمة السورية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 10:29 مساءً - سوريا، أصدر مجلس الأمن القومي التركي، مساء اليوم، عقب اجتماع ترأسه الرئيس رجب طيب أردوغان، بيانا أكد فيه ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع وقوع خسائر بشرية أو مادية في سوريا.

بيان مجلس الأمن القومي التركي حول الأزمة فى سوريا

وأشار بيان مجلس الأمن القومي التركي، إلى أن المجلس "أحيط علما بمعلومات، حول التطورات الحاصلة في العالم"، وشدد على دعم تركيا لوحدة الأراضي السورية.

وشدد مجلس الأمن القومي التركي، على ضرورة "اتخاذ كل التدابير اللازمة، حتى لا تحدث خسائر بأرواح المدنيين وممتلكاتهم، في سورية".

كما أكد المجلس في بيانه أنه سيتم "القضاء على كل تهديد لأمن تركيا القومي".

اتصال هاتفي بين أردوغان وجوتيرش حول الصراع السوري 

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان، قد أجرى محادثات هاتفية فى وقت سابق اليوم، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، خلال انعقاد اجتماع مجلس الأمن القومي.

وأشارت الرئاسة التركية، في بيان لها، إلى أنه تمت خلال المحادثة مناقشة القضايا الحرجة الإقليمية والعالمية.

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وأضاف البيان أن "أردوغان أكد لأمين عام الأمم المتحدة، أن الصراع السوري قد وصل إلى مرحلة جديدة يتم إدارته فيها بهدوء، وأن تركيا تتمنى ألا تشهد سوريا قدرا أكبر من عدم الاستقرار، وألا تتسبب في وقوع خسائر في صفوف المدنيين". 

وأعلن الجيش السوري الخميس، الانسحاب من قلب مدينة حماة وإعادة الانتشار في محيطها وسط معارك مع حشود كبيرة من الجماعات المسلحة وعلى عدة محاور، حفاظا على أرواح المدنيين من أهالي المدينة وعدم زجهم في المعارك داخل المدن.

كما أعلن مصدر عسكري سوري اليوم، تصدي الدفاعات الجوية لمسيرات معادية في أجواء دمشق وإسقاط مسيرتين دون وقوع ضحايا أو إصابات.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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