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الجيش الأمريكي يعلن إصابة 3 من جنوده في هجوم بسوريا - أخبار كلمتك

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الجيش الأمريكي يعلن إصابة 3 من جنوده في هجوم بسوريا - أخبار كلمتك

الجيش الأمريكي يعلن إصابة 3 من جنوده في هجوم بسوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 10:13 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، في بيان اليوم الخميس، عن  إصابة ثلاثة جنود خلال هجوم على القوات الأمريكية في سوريا.

إصابة جنود أمريكيين في سوريا 

وفي شهر نوفمبر الماضي أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية عن  تنفيذ ضربات على 9 أهداف في سوريا مرتبطة بجماعات موالية لإيران.

وقالت القيادة الوسطى التابعة لوزارة الدفاع " البنتاجون “ في بيان إن الضربات استهدفت موقعين، ردًّا على عدة هجمات على جنود أمريكيين في سوريا”

هجوم على القوات الأمريكية في سوريا 

وأضاف البيان أن  الضربات "ستحد من قدرة الجماعات المدعومة إيرانيا على شن هجمات ضد قواتنا وقوات التحالف" وفق تعبيره.

ونقل البيان عن الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية، قوله: "رسالتنا واضحة. لن يتم التسامح مع الهجمات ضد الولايات المتحدة وشركاء التحالف في المنطقة. سنواصل اتخاذ كل خطوة ضرورية لحماية أفرادنا وشركائنا في التحالف والرد على الهجمات المتهورة".

وكانت القيادة الوسطى الأمريكية أعلنت  أن قوات أمريكية شنت في 12 أكتوبر الماضي ضربات ضد مواقع عدة لتنظيم "داعش" في سوريا.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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