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زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب شمال ولاية كاليفورنيا وتحذيرات من تسونامي - أخبار كلمتك

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زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب شمال ولاية كاليفورنيا وتحذيرات من تسونامي - أخبار كلمتك

زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب شمال ولاية كاليفورنيا وتحذيرات من تسونامي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 09:41 مساءً - أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، اليوم الخميس، وقوع زلزال بقوة 6.6 درجة شمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية، فيما أصدرت السلطات تحذيرات من موجات تسونامي.

 

زلزال قوي يضرب غرب إيران 

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن مركز أبحاث علوم الأرض الألماني أن زلزالا بقوة 5.7 درجات ضرب غرب إيران اليوم.

وقال المركز إن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات دون أن يضيف المزيد من التفاصيل.

وفي يوم 2  من شهر ديسمبر الجاري أفادت وزارة حالات الطوارئ الروسية في إقليم كامتشاتكا، بوقوع زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر في خليج كرونوتسكي في كامتشاتكا الروسية.

زلزال قوي يضرب  خليج كرونوتسكي في كامتشاتكا الروسية

وجاء في بيان الوزارة: "تم تسجيل نشاط زلزالي ملحوظ في المحيط الهادئ بقوة بلغت 5.1 ريختر، وكان مركز الزلزال في خليج كرونوتسكي، على بعد 155 كيلومترا شمال شرق بتر وبافلوفسك - كامتشاتسكي".

وشعر السكان بالزلزال في بعض المناطق بقوة درجتين، ولم يتم تسجيل سقوط ضحايا أو دمار، ولم يتم الإعلان عن أي تهديد بحدوث تسونامي.

وكامتشاتكا هي شبه جزيرة تقع في أقصى شرق روسيا بين بحر أوخوتسك في الغرب والمحيط الهادي وبحر بيرنغ في الشرق، وتبلغ المسافة بين أقصى جنوبها إلى أقصى شمالها قرابة 1200 كلم، والمسافة بين أقصى نقطة في شرقها إلى أقصى نقطة في غربها 480 كلم، وتقدر مساحتها الإجمالية بـ 270 ألف كيلومتر مربع.

وتمتد على طول شبه الجزيرة سلسلتان جبليتان هما سلسلة جبال سريديني في الوسط وسلسلة جبال فوستوتشني في الشرق، وتبلغ أعلى قمة فيهما 4750 مترا. ويبلغ عدد البراكين في شبه الجزيرة 127 بركانا، من بينها 22 بركانا لا تزال في حالة نشطة، كما يوجد في كامتشاتكا عدد من ينابيع المياه الحارة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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