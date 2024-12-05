مع اقترابها من حمص، هيئة تحرير الشام توجه رسالة إلى السفارات في دمشق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 09:20 مساءً - وجهت ما تسمى هيئة تحرير الشام "جبهة النصرة سابقا"، مساء اليوم، رسالة إلى سفارات الدولة في العاصمة السورية "دمشق" تحدثت فيها عن تغيير منتظر.

هيئة تحرير الشام توجه رسالة إلى السفارات فى دمشق

وزعمت هيئة تحرير الشام، في رسالتها التي وجهتها للسفارات بدمشق، إن التغيير المنتظر فرصة لبناء دولة مدنية قوية.

وسيطر المسلحون على حلب وحماة، وتحدثت تقارير عن توجه تلك العناصر جنوبا فى اتجاه مدينة حمص، واعتبر مراقبون أن سقوط حمص، يعني سقوط النظام السوري بشكل كامل.

وتقع مدينة حمص المركزية، ثالث أكبر مدينة في سوريا، على بعد حوالي 40 كيلومترًا (25 ميلًا) ومن المرجح أن تكون الهدف التالي للمتمردين.

وقال الجيش السوري، إنه انسحب واتخذ مواقع خارج المدينة لحماية المدنيين، بعد ساعات من قول مقاتلي المعارضة إنهم يسيرون نحو مركزها.

حمص المعركة الكبرى وحصن نظام الرئيس بشار الأسد

وقال جهاد يازجي، رئيس تحرير نشرة تقرير سوريا: "لا يستطيع بشار الأسد الآن أن يخسر أي شيء آخر. المعركة الكبرى هي تلك القادمة ضد حمص. إذا سقطت حمص، فنحن نتحدث عن تغيير محتمل للنظام".

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