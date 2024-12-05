القضاء يقود تنفيذ انقلاب حكومي في إسرائيل، ونتنياهو يكشف التفاصيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 01:31 مساءً - أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن هناك مسؤولين في أجهزة إنفاذ القانون يحاولون تنفيذ انقلاب حكومي.

سلطات القضاء في الاحتلال الإسرائيلي تحاول تنفيذ انقلاب حكومي

وقال نتنياهو: إن أوساط في سلطات القضاء تحاول تنفيذ انقلاب حكومي.

ويواجه نتنياهو عددًا من الأزمات خاصة الفضائح الأمنية بمكتبه، وتصريحات المتحدث باسمه دانيال هاجاري، التي انتقد فيها مشروع قانون يمنح الحصانة لمن يسرب معلومات سرية لرئيس الوزراء، والمعروف باسم "قانون فيلدشتاين".

تخفيض أيام شهادة نتنياهو في قضايا فساد

وقدم في وقت سابق طلبًا إلى المحكمة المركزية لتخفيض أيام شهادته في قضايا فساد إلى يومين غير متتاليين في الأسبوع، وعدد أقل من الساعات الإجمالية، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسرائيلية يوم الأربعاء.

ويعد نتنياهو متهمًا محليًّا في الكيان ومدان بجرائم حرب خارجيًّا لكن إلى الآن رفضت الحكومات الغربية أوامر الاعتقال في بعض القضايا الأكثر شهرة التي عرضت على المحكمة الجنائية الدولية، الأمر الذي أدى إلى انخفاض نطاق ومصداقية القانون الدولي إلى أدنى مستوى.

اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية

على مدى الثمانية عشر شهرًا الماضية، أصدرت المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي أوامر اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.

ويعد نتنياهو هو أول مسئول محمي من أمريكا والغرب يواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من قبل المحكمة. واستأنفت إسرائيل وطلبت تعليق أوامر الاعتقال.

في الوقت نفسه، اختارت العديد من الحكومات الكبرى عدم تنفيذ أوامر الاعتقال، في حين رفضتها حكومات أخرى صراحة.

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