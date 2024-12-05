«المركزي» يصدر تراخيص للبنوك لتفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية عبر انستاباي - أخبار كلمتك

«المركزي» يصدر تراخيص للبنوك لتفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية عبر انستاباي - أخبار كلمتك

نورا الجروي: نحن امام مرحلة استثانية مصيرية في اليمن - أخبار كلمتك

نورا الجروي: نحن امام مرحلة استثانية مصيرية في اليمن - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:56 - «التعليم» تعلن رسميا إجراء امتحانات نصف العام لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:56 - «التعليم» تعلن رسميا إجراء امتحانات نصف العام لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:56 - رسميا.. البنك المركزي يعلن تفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية الواردة من الخارج عبر «إنستاباي» - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:56 - رسميا.. البنك المركزي يعلن تفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية الواردة من الخارج عبر «إنستاباي» - أخبار كلمتك

حماس: نتنياهو مسؤول مباشر عن مقتل عشرات الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة - أخبار كلمتك

حماس: نتنياهو مسؤول مباشر عن مقتل عشرات الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة - أخبار كلمتك

موعد قرعة كأس العالم للأندية 2025 وموقف الأهلي في التصنيف - أخبار كلمتك

موعد قرعة كأس العالم للأندية 2025 وموقف الأهلي في التصنيف - أخبار كلمتك

رغم تألقه بالدوري الإنجليزي، سر عدم ضم سام مرسي لمنتخب مصر؟ - أخبار كلمتك

رغم تألقه بالدوري الإنجليزي، سر عدم ضم سام مرسي لمنتخب مصر؟ - أخبار كلمتك

متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي يحظر على اللبنانيين دخول منازلهم - أخبار كلمتك

متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي يحظر على اللبنانيين دخول منازلهم - أخبار كلمتك

اعتقال 28 فلسطينيا في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية - أخبار كلمتك

اعتقال 28 فلسطينيا في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية - أخبار كلمتك

توقعات الذهب تشعل الأسواق في 2025، والوصول إلى 3000 دولار للأوقية لهذه الأسباب - أخبار كلمتك

توقعات الذهب تشعل الأسواق في 2025، والوصول إلى 3000 دولار للأوقية لهذه الأسباب - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

اعتقال 28 فلسطينيا في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
اعتقال 28 فلسطينيا في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية - أخبار كلمتك

اعتقال 28 فلسطينيا في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 11:50 صباحاً -  قالت هيئة شؤون الأسرى، اليوم الخميس، إن قوات الاحتلال اعتقلت 28 فلسطينيا في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.

الاحتلال ينفذ حملة اعتقالات واسعة

وفي وقت سابق، أشار بيان لنادي الأسير الفلسطيني إلى أن القوات الإسرائيلية تواصل اقتحام محافظة جنين ومخيمها، يرافقها عمليات تنكيل وتدمير واسعة، في منازل المواطنين، والبنية التحتية.

 

عدد حالات الاعتقال منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

ولفت البيان إلى أن "عدد حالات الاعتقال منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 من أكتوبر 2023، بلغت أكثر من 11 ألفا، و750 مواطنا من الضفة والقدس.

 

عمليات اعتقال المدنيين في قطاع غزة

 وشدد البيان على "أن القوات الإسرائيلية تواصل تنفيذ حملات الاعتقال في الضفة، ترافقها عمليات تنكيل وتعذيب ممنهجة بحق المعتقلين وعائلاتهم، بشكل غير مسبوق، ولم يستثن خلال حملات الاعتقال المرضى والجرحى وكبار السن".

ولفت البيان إلى أن القوات الإسرائيلية "تواصل اعتقال المدنيين من غزة وتحديدا من الشمال، وتنفذ جريمة الإخفاء القسري بحقهم، وترفض الإفصاح بشكل كامل عن هوياتهم وأماكن احتجازهم".

وأكد أن المؤسسات المختصة ومنذ بدء الحرب على غزة  لم تتمكن من حصر حالات الاعتقال في القطاع والتي تقدر بالآلاف.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

تحس إنك لست بني آدم، تحقيق للعفو الدولية يثبت وقوع "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين في غزة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق