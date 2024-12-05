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بعد تهديدات ترامب، بيان عاجل من حماس بشأن الأسرى الإسرائيليين في غزة - أخبار كلمتك

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بعد تهديدات ترامب، بيان عاجل من حماس بشأن الأسرى الإسرائيليين في غزة - أخبار كلمتك

بعد تهديدات ترامب، بيان عاجل من حماس بشأن الأسرى الإسرائيليين في غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 11:32 صباحاً - قالت حركة حماس، اليوم الخميس، إن اعتراف جيش الاحتلال بمسؤوليته عن مقتل 6 أسرى يؤكد صحة روايتنا وبطلان روايته وتحمله مسؤولية ما حدث.

وتابعت حماس: "نتنياهو مسؤول مباشر عن مقتل عشرات الأسرى بسبب إفشاله التوصل لاتفاق".

وأضافت: لا بديل عن وقف العدوان وانسحاب الاحتلال وصفقة تبادل.

ترامب يتوعد الشرق الأوسط بالجحيم حال عدم تنفيذ هذا الشرط

ويوم الإثنين الماضي، قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، إنه إذا لم يتم إطلاق سراح رهائن غزة قبل 20 يناير المقبل سيكون هناك جحيم يدفع ثمنه الشرق الأوسط.

وحذر ترامب، وفق وكالة “رويترز” المقاومة الفلسطينية فى غزة من عواقب وخيمة إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن بحلول الوقت الذي يتولى فيه منصبه. 

وكتب على منصته Truth Social: "إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن قبل 20 يناير 2025، وهو التاريخ الذي أتولى فيه بفخر منصب رئيس الولايات المتحدة، فسيكون هناك جحيم في الشرق الأوسط، وأولئك المسؤولين الذين ارتكبوا هذه الفظائع ضد الإنسانية"، حسب زعمه.

الأسرى الإسرائيليون في قطاع غزة

وبحسب وكالة "رويترز" أعلنت حماس بوم الإثنين الماضي مقتل 33 أسيرا إسرائيليا خلال الحرب بغزة بسبب ممارسات جيش الاحتلال. 

وأفادت القناة 13 العبرية، الأحد الماضي، بأن تقديرات في دولة الاحتلال الإسرائيلي تفيد بأن عدد الأسرى الأحياء في قطاع غزة أقل من نصف المحتجزين.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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