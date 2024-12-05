أمريكا: الديمقراطية في كوريا الجنوبية هي واحدة من الأقوى في العالم كله - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 10:43 صباحاً - قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني ‎بلينكن، اليوم الخميس: إن الديمقراطية في كوريا الجنوبية هي واحدة من الأقوى في العالم كله.

وبحسب قناة «القاهرة الإخبارية»، أضاف بلينكن: "من المهم جدًا حسم أي نزاعات أو خلافات أو خلافات سياسية سلميًا.. والولايات المتحدة لم تكن على دراية بنية رئيس ‎كوريا الجنوبية يون سوك يول إعلان الأحكام العرفية".

شرطة كوريا الجنوبية تفتح تحقيقا عاجلا مع الرئيس يون بتهمة “التمرد”

وفتحت شرطة كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، تحقيقا مع الرئيس يون سوك يول بتهمة "التمرّد" بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد، كما أعلن ضابط كبير أمام مجلس النواب.

وقال رئيس دائرة التحقيقات في الشرطة الوطنية، ووكونج-سو، أمام النواب: إن الشرطة بدأت التحقيق مع الرئيس يون سوك يول بتهمة "التمرد" بسبب إعلانه الأحكام العرفية لبضع ساعات مساء الثلاثاء قبل أن ترغمه السلطة التشريعية على رفعها.

مقترح عزل رئيس كوريا الجنوبية

وتم تقديم اقتراح لعزل الرئيس يون سوك يول بسبب إعلانه للأحكام العرفية إلى الجلسة العامة للجمعية الوطنية اليوم الخميس، وهو إجراء برلماني يمهد الطريق للتصويت على المقترح هذا الأسبوع.

وتعهّد زعيم الحزب الحاكم في البلاد الخميس التصدي لمسعى المعارضة عزل الرئيس يون، وقال هان دونج هون، رئيس حزب "قوة الشعب"، مخاطبا أعضاء في حزبه خلال اجتماع بثت وقائعه مباشرة على الهواء: "سنسعى جاهدين لمنع تبني (اقتراح) العزل هذا".

وأضاف هان: "طلبت أن يغادر الرئيس الحزب"، مشددا على أن حزبه "لا يحاول الدفاع عن الأحكام العرفية غير الدستورية التي فرضها الرئيس".

وأعلن ديوان الرئاسة في سول اليوم الخميس أن وزير الدفاع كيم يونج هيون قدّم استقالته إلى الرئيس يون الذي قبلها، وعيّن سفير البلاد في السعودية بدلا منه.

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