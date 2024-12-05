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أول تعليق من كوريا الشمالية على أحداث سوريا - أخبار كلمتك

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أول تعليق من كوريا الشمالية على أحداث سوريا - أخبار كلمتك

أول تعليق من كوريا الشمالية على أحداث سوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 09:37 صباحاً - أعلنت كوريا الشمالية اليوم الخميس، دعمها لحكومة سوريا وجيشها في وجه "الإرهاب"، وذلك وفقا لشبكة «العربية».

روسيا تتهم أوكرانيا بالتورط في أحداث سوريا

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أكدت أمس الأربعاء، إدانة موسكو الشديدة لهجوم الإرهابيين في شمال سوريا، مشيرة إلى وجود "أثر أوكراني" في هذه الأحداث.

روسيا تدين الهجمات الإرهابية في سوريا 

وقالت ماريا زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي أمس الأربعاء: "روسيا تدين  بشدة هذا الهجوم الذي كان في طليعته الإرهابيون الذين صنفهم على هذا النحو مجلس الأمن الدولي".

وأضافت زاخاروفا: "لا شك في أنهم لم يكونوا ليقدموا على مثل هذا العمل الوقح دون التحريض والدعم الكامل من القوى الخارجية التي تسعى إلى إثارة جولة جديدة من المواجهة المسلحة في سوريا وتغذية دوامة العنف".

روسيا تتهم أوكرانيا بالتورط في أحداث سوريا 

وتابعت: "نلفت الانتباه إلى حقيقة أنه من الواضح أن وجود المقاتلين الأجانب (في صفوف الإرهابيين) بمن فيهم أولئك المنحدرون من منطقة ما بعد الاتحاد السوفيتي، لا يخلو مما يسمى الأثر الأوكراني".

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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