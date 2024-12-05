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شرطة كوريا الجنوبية تفتح تحقيقا عاجلا مع الرئيس يون بتهمة "التمرد" - أخبار كلمتك

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شرطة كوريا الجنوبية تفتح تحقيقا عاجلا مع الرئيس يون بتهمة "التمرد" - أخبار كلمتك

شرطة كوريا الجنوبية تفتح تحقيقا عاجلا مع الرئيس يون بتهمة "التمرد" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 07:57 صباحاً - فتحت شرطة كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، تحقيقا مع الرئيس يون سوك يول بتهمة "التمرّد" بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد، كما أعلن ضابط كبير أمام مجلس النواب.

وقال رئيس دائرة التحقيقات في الشرطة الوطنية، وو كونج-سو، أمام النواب إن الشرطة بدأت التحقيق مع الرئيس يون سوك يول بتهمة "التمرد" بسبب إعلانه الأحكام العرفية لبضع ساعات مساء الثلاثاء قبل أن ترغمه السلطة التشريعية على رفعها.

مقترح عزل رئيس كوريا الجنوبية

وتم تقديم اقتراح لعزل الرئيس يون سوك يول بسبب إعلانه للأحكام العرفية إلى الجلسة العامة للجمعية الوطنية اليوم الخميس، وهو إجراء برلماني يمهد الطريق للتصويت على المقترح هذا الأسبوع.

وتعهّد زعيم الحزب الحاكم في البلاد الخميس التصدي لمسعى المعارضة عزل الرئيس يون، وقال هان دونج هون، رئيس حزب "قوة الشعب"، مخاطبا أعضاء في حزبه خلال اجتماع بثت وقائعه مباشرة على الهواء "سنسعى جاهدين لمنع تبني (اقتراح) العزل هذا".

وأضاف هان: "طلبت أن يغادر الرئيس الحزب"، مشددا على أن حزبه "لا يحاول الدفاع عن الأحكام العرفية غير الدستورية التي فرضها الرئيس".

وأعلن ديوان الرئاسة في سول اليوم الخميس أن وزير الدفاع كيم يونج هيون قدّم استقالته إلى الرئيس يون الذي قبلها وعيّن سفير البلاد في السعودية بدلا منه.

وأفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، بأنه تم تقديم اقتراح لعزل الرئيس يون بسبب إعلانه للأحكام العرفية إلى الجلسة العامة للجمعية الوطنية اليوم الخميس، وهو إجراء برلماني يمهد الطريق للتصويت على المقترح هذا الأسبوع.

وقد قدم 190 نائبا من أحزاب المعارضة ونائب مستقل واحد المقترح وتم رفعه إلى الجلسة العامة في الساعة 12:48 في وقت مبكر من صباح اليوم.

ووفقا للقانون، يجب طرح الاقتراح للتصويت خلال فترة تتراوح بين 24 و72 ساعة بعد تقديمه إلى جلسة عامة.

وفي المقترح، قال نواب المعارضة إن إعلان يون الأحكام العرفية يشكل انتهاكا للدستور والقوانين الأخرى المتعلقة بمبادئ سيادة الشعب وفصل السلطات.

كما أكدوا أن مرسوم الأحكام العرفية ينتهك حرية التعبير لأنه يضع جميع وسائل الإعلام والنشر تحت سيطرة قيادة الأحكام العرفية ويحظر الإضرابات والاحتجاجات.

وتخطط أحزاب المعارضة لإجراء التصويت على الاقتراح في أسرع وقت ممكن.

ويتطلب الاقتراح موافقة ثلثي الأعضاء في الجمعية الوطنية.

ومن أصل 300 عضو في الجمعية الوطنية، ستحتاج المعارضة إلى ثمانية أصوات من حزب سلطة الشعب الحاكم لتمرير الاقتراح، حيث يبلغ عدد النواب المعارضين بمن فيهم رئيس الجمعية الوطنية وو وون سيك، والنائب المستقبل كيم جونغ مين، 192 نائبًا.

ومع ذلك، قرر حزب سلطة الشعب الحاكم التصويت ضد المقترح.

وفي حالة تمرير الاقتراح، سيتم تعليق صلاحيات يون الرئاسية على الفور.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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