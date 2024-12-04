حماس تعمم بيانا داخليا لعناصرها يحسم مصير الأسرى: اقتلوهم جميعا فى هذه الحالة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 07:11 مساءً - زعمت وكالة "رويترز" اليوم، أن حركة حماس قامت بتعميم بيان داخلى بين عناصرها حول مصير الأسرى الإسرائيليين فى قطاع غزة.

حماس توصي عناصرها بتحييد الأسرى

ووفق ما نقلت رويترز، أن حركة حماس طلبت فى بيانها الداخلى من عناصرها تحييد جميع الأسرى الإسرائيليين فى حال حاولت إسرائيل تنفيذ عملية عسكرية لإنقاذهم.

وتابعت الوكالة، إن حماس لديها معلومات عن اعتزام الجيش الإسرائيلي تنفيذ عملية عسكرية لإنقاذ الأسرى في قطاع غزة.

بيان حماس أكد، أن التوصيات هي التشديد في ظروف حياة الأسرى بعد عملية النصيرات في يونيو الماضي، محملة حكومة بنيامين نتنياهو المسئولية عن مصير الرهائن.

ترامب يعين آدم بوهلر مبعوثا خاصا لشئون الأسرى الإسرائيليين

أعلن الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب، اليوم، عن تعيين آدم بوهلر، مبعوثه الرئاسي الخاص لشؤون الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.

وكتب ترامب فى منشور في منشور على منصة "تروث سوشيال"، إن آدم بوهلر سيكون مبعوثه الرئاسي الخاص لشؤون الرهائن "الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة".

وآدم بوهلر هو الرئيس التنفيذي السابق لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية.

فى ذات السياق، ذكر موقع "أكسيوس" ووكالة "رويترز" أن مايكل والتس، مستشار الأمن القومي للرئيس المنتخب دونالد ترامب، سيجتمع مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، اليوم الأربعاء.

وقال مصدر مطلع على الاجتماع، إن من المتوقع أن يناقش والتس وديرمر الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق بشأن الأسرى في غزة، ووقف إطلاق النار، والتهديد الإيراني.

إعلام عبري: عدد الأسرى الأحياء في غزة أقل من نصف المحتجزين مئات الإسرائيليات يتظاهرن في تل أبيب للمطالبة بصفقة تبادل الأسرى





ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.