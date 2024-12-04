بعد تهديد الشرق الأوسط بالجحيم، ترامب يعين مبعوثا رئاسيا لشؤون الأسرى الإسرائيليين في غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 06:54 مساءً - أعلن الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب، اليوم، عن تعيين آدم بوهلر، مبعوثه الرئاسي الخاص لشؤون الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.

ترامب يعين آدم بوهلر مبعوثا لشؤون الأسرى الإسرائيليين

وكتب ترامب فى منشور في منشور على منصة "تروث سوشيال"، إن آدم بوهلر سيكون مبعوثه الرئاسي الخاص لشؤون الرهائن "الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة".

وآدم بوهلر هو الرئيس التنفيذي السابق لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية.

فى ذات السياق، ذكر موقع "أكسيوس" ووكالة "رويترز" أن مايكل والتس، مستشار الأمن القومي للرئيس المنتخب دونالد ترامب، سيجتمع مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، اليوم الأربعاء.

آدم بوهلر، كلمتك

وقال مصدر مطلع على الاجتماع، إن من المتوقع أن يناقش والتس وديرمر الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق بشأن الأسرى في غزة، ووقف إطلاق النار، والتهديد الإيراني.

ترامب يطالب بإطلاق سراح الأسرى ويهدد الشرق الأوسط بالجحيم

وجاءت تلك التحركات قبل تولي ترامب منصبه رسميا فى 20 يناير، بعدما وعد في حملته الانتخابية بإنهاء الحروب في الشرق الأوسط ومناطق أخرى بدون أن يكشف تفاصيل تذكر عن كيفية حدوث ذلك.

وطالب ترامب الاثنين الماضى، بإطلاق سراح الأسرى في قطاع غزة قبل تنصيبه، وهدد بأنه سيكون هناك جحيم يطال الشرق الأوسط.

وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال" الخاصة به "سيتلقى المسؤولون ضربات أشد من أي ضربات تلقاها شخص في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية الطويل والحافل".

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