توعد بأكل جبهة النصرة، أبو عزرائيل يستعد للقتال في سوريا مع الحشد الشعبي (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 05:15 مساءً - بث القيادي في الحشد الشعبي العراقي، الملقب بـ "أبو عزرائيل"، مقطع فيديو وهو يتجهز مع مليشيات الحشد الشعبي لدخول سوريا، في حالة صدر الأوامر له وللحشد الشعبي بالتوجه لسوريا، والقتال خاصة في حلب، ضد ما يُعرف بـ "هيئة تحرير الشام"، وتُعرف أحيانًا باسم تنظيم تحرير الشام، التي توعدها قائلًا: "ستأكلها أكل إذا صدرت الأوامر".

أبو عزرائيل يستعد للقتال في سوريا



وظهر "أبو عزرائيل" في الفيديو وهو يقف على الحدود العراقية السورية، وكان يخطب في عدد من المسلحين في مليشية الحشد الشعبي في العراق، وأخذ يحفزهم ويخاطبهم قائلًا: "صار الأمر ظلم وبين على قبر السيدة زينب، فهل تطلعون.. بدون مجاملة بينكم وبين الله...".

قائد الحشد الشعبي العراقي أبو عزرائيل، كلمتك



وأخذ أبو عزرائيل يقول لمليشياته المسلحة أنهم سيذهبون للقتال في سوريا تحت راية العباس أبو فاضل، وأوامر رئاسة الوزراء ورئيس هيئة الحشد، والأمين العام عاد شبل.

وقال أبو عزرائيل في مقطع الفيديو، الذي بثه لتحفيز الحشد الشعبي العراقي على القتال في سوريا: "نعم نحن داخل الحدود العراقية، ولا يحق لنا التعدي الحدود العراقية، نحن لسنا ميليشيات، وأن كانت كلمة ميليشيا ليست عيبًا في اللغة، وتعني من يقاتل خارج بلده لحماية جاره"

أبو عزرائيل يحفز الحشد الشعبي للقتال في سوريا

وتابع أبو عزرائيل في مقطع الفيديو الذي بثه عبر منصة "أكس"، تويتر سابقًا، عن تحرك الحشد الشعبي إلى الداخل السوري، فقال: "إذا صار هناك أمر من رئاسة الوزراء أو الأمين العامة شبل الزيدي، والله أول استشهادي يذهب لقبر السيدة زينب سيكون أنا"

وقال أبو عزرائيل: "لمن يقولون لماذا لم تذهب إلى لبنان أو سوريا، نقول الأمور ليست فوضة، فإذا ذهبنا سنعتقل، فالأمر هو عمل مركزي وليس فوضوي، وإلا سنصبح عصابات، لا نزال لم نتلق الأوامر"

وأخذ يهدد أبو عزائيل جبهة النصرة في سوريا قائلًا: "بالعباس نأكلكم أكل"

ملاك الموت أحد قادة الحشد الشعبي

جدير بالذكر أن "أبو عزرائيل" هو مسلح شيعي من الحشد العراقي، يوصف بأنه من رموز قادة الحشد الشعبي، الذي قاتل معه على عدة جبهات، وروجت وسائل الإعلام لبطولاته، وأظهرته بهيئة المقاتل الشرس، ووصفته بالمحارب الذي يفترس أعداءه بوحشية.

أبو عزرائيل وصف بـ ملاك الموت، كلمتك



أما الأسم الحقيقي لـ "أبو عزرائيل" فهو أيوب فالح حسن الربيعي، أو أيوب آل ربيع، ووصف بأنه "ملاك الموت" أو "رامبو العراق"، وتشير بعض التقارير الإعلامية إلى أنه وُلد عام 1978، ووكان يعمل موظف حكومي بسيط يملك سيارة أجرة بالتقسيط.

بطل التايكوندا يقاتل مع الحشد الشعبي

وذكرت بعض التقارير الإعلامية أن أبو عزرائيل، يقال إنه كان بطل العراق في التايكواندو، وانخرط بعد ذلك في صفوف "جيش المهدي"، الموالي للزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر، وكان أحد المقاتلين ضد القوات الأميركية قبل انسحابها من العراق عام 2011.

أبو عزرائيل العراقي على الحدود مع سوريا، كلمتك

وبعد ذلك انتقل أبو عزرائيل الفصائل الشيعية العراقية المسلحة، فكان ينتمي إلى مليشيات "كتائب الإمام علي"، التي يقودها حجي شبل، وهو شخص ثري مقرب من رئيس الوزراء العرقي السابق نوري المالكي، وتحصل على رعاية إيرانية خاصة، حيث تتلقى تمويلها من طهران ويدربها ضباط من الحرس الثوري وحزب الله اللبناني، وتعتبر إحدى فصائل مليشيات الحشد الشعبي التي يقاتل أفرادها مع قوات الحكومة العراقية في عدة جبهات.

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