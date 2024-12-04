تفاصيل لقاء عبد العاطي ووزير العلاقات الدولية الأوغندي (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 04:58 مساءً - استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الأربعاء، هنري أوكيلو، وزير العلاقات الدولية بجمهورية أوغندا، في زيارة رسمية لعقد الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين الجانبين تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأعلن السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطي أكد على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وأوغندا، والتي ترتكز على الروابط الأخوية والمصالح المشتركة في العديد من المجالات، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتنمية والتجارة والاستثمار بما يخدم مصالح الشعبين.

واستعرض عبد العاطى النشاط الواسع للشركات المصرية فى أفريقيا فى مجالات البناء والتشييد والطاقة، مشددًا على ضرورة تحديث وتفعيل آليات التعاون والتنسيق المُشترك للارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين إلى الشراكة الاستراتيجية.

تطرق الجانبان إلى الأوضاع في منطقتي البحيرات العظمى وحوض بحيرة تشاد والساحل والقرن الإفريقى، وضرورة استمرار الجهود الهادفة لمكافحة الإرهاب من خلال تبني استراتيجية شاملة تتناول الأبعاد الأمنية والتنموية والفكرية لظاهرة الارهاب، ودعم الأزهر الشريف فى تدريب الأئمة فى أوغندا، وكذلك القضاء على الجريمة المنظمة التي تهدد أمن وسلامة المجتمعات الإفريقية.

كما ناقش الوزيران التنسيق في جهود إصلاح وتطوير الاتحاد الإفريقي، والعمل المشترك بين الدول الإفريقية ودول الجنوب في مواجهة التحديات الجسيمة في مجالات السلم والأمن والتنمية المستدامة، وتم الاتفاق على تبادل التأييد في الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.

تناول الوزيران ملف الأمن المائي والرباط الأزلي الذي يربط البلدين من خلال نهر النيل، وأكدا أن مصر لطالما كانت داعمة للتنمية في دول حوض النيل الشقيقة، بما فيها للمشروعات المائية في أوغندا ومنها سد "أوين"، مُبرزين ضرورة حوكمة التعاون العابر للحدود في نهر النيل وفقًا لقواعد القانون الدولي، لاسيما الإخطار المسبق والتشاور والتوافق وعدم الإضرار، وفقًا للالتزامات والممارسات المستقرة دوليًا.

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