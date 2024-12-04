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الاحتلال يواصل قصف بيت لاهيا بالطائرات وسط نزوح السكان - أخبار كلمتك

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الاحتلال يواصل قصف بيت لاهيا بالطائرات وسط نزوح السكان - أخبار كلمتك

الاحتلال يواصل قصف بيت لاهيا بالطائرات وسط نزوح السكان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 04:42 مساءً - كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي من عمليات استهدافه للفلسطينيين في بلدة بيت لاهيا  أقصى شمالي قطاع غزة.

الاحتلال يواصل استهداف بيت لاهيا

وتعتبر بيت لاهيا هي آخر المناطق المأهولة في الأجزاء الشمالية من القطاع، بعد تدمير بلدة بيت حانون المجاورة ومخيم جباليا للاجئين، ما اضطر آلاف الفلسطينيين للنزوح من جديد جنوبًا. 

ويواصل جيش الاحتلال  الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة في شمالي قطاع غزة منذ أكثر من شهرين، استهدفت بشكل أساس مخيم جباليا الذي كان يصفه جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه "النواة الصلبة" لحماس شمالي القطاع.

قصف بيت لاهيا عبر الطائرات المدفعية

 وقبل وقت سابق من اليوم  قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، بشكل مكثف الأجزاء الشمالية والشمالية الغربية من بلدة بيت لاهيا، عبر الطائرات الحربية والمدفعية التي تتمركز على أطراف البلدة.

كما حاصر جيش  الاحتلال الإسرائيلي مجمع مدارس تابعة للأونروا تحولت إلى مراكز إيواء لآلاف النازحين في بلدة بيت لاهيا، وأجبرتهم على المغادرة باتجاه مدينة غزة جنوبًا عبر شارع صلاح الدين.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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