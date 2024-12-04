الاحتلال يواصل قصف بيت لاهيا بالطائرات وسط نزوح السكان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 04:42 مساءً - كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي من عمليات استهدافه للفلسطينيين في بلدة بيت لاهيا أقصى شمالي قطاع غزة.

الاحتلال يواصل استهداف بيت لاهيا

وتعتبر بيت لاهيا هي آخر المناطق المأهولة في الأجزاء الشمالية من القطاع، بعد تدمير بلدة بيت حانون المجاورة ومخيم جباليا للاجئين، ما اضطر آلاف الفلسطينيين للنزوح من جديد جنوبًا.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة في شمالي قطاع غزة منذ أكثر من شهرين، استهدفت بشكل أساس مخيم جباليا الذي كان يصفه جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه "النواة الصلبة" لحماس شمالي القطاع.

قصف بيت لاهيا عبر الطائرات المدفعية

وقبل وقت سابق من اليوم قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، بشكل مكثف الأجزاء الشمالية والشمالية الغربية من بلدة بيت لاهيا، عبر الطائرات الحربية والمدفعية التي تتمركز على أطراف البلدة.

كما حاصر جيش الاحتلال الإسرائيلي مجمع مدارس تابعة للأونروا تحولت إلى مراكز إيواء لآلاف النازحين في بلدة بيت لاهيا، وأجبرتهم على المغادرة باتجاه مدينة غزة جنوبًا عبر شارع صلاح الدين.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.