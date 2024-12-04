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إيران تفرج مؤقتًا عن الحائزة على نوبل للسلام «نرجس محمدي» لأسباب مرضية - أخبار كلمتك

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إيران تفرج مؤقتًا عن الحائزة على نوبل للسلام «نرجس محمدي» لأسباب مرضية - أخبار كلمتك

إيران تفرج مؤقتًا عن الحائزة على نوبل للسلام «نرجس محمدي» لأسباب مرضية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 04:25 مساءً - أطلقت السلطات الإيرانية سراح، نرجس محمدي، الحائزة جائزة نوبل للسلام والمسجونة منذ نوفمبر 2021 في بلادها لنضالها ضد إلزامية الحجاب وضد عقوبة الإعدام، اليوم الأربعاء، لمدة ثلاثة أسابيع لأسباب طبية، وفق ما أعلن محاميها.

الإفراج المؤقت عن الناشطة الإيرانية نرجس محمدي

وقال المحامي، مصطفى نيلي، "بناء على رأي الطبيب الشرعي، علّقت النيابة العامة في طهران تنفيذ الحكم الصادر بحق نرجس محمدي لمدة ثلاثة أسابيع، وأطلق سراحها".

وفي سبتمبر الماضي دعت الناشطة الإيرانية من سجنها في طهران المجتمع الدولي إلى "كسر حاجز الصمت" في مواجهة "اضطهاد النساء" داخل بلادها.

وقالت محمدي في رسالة تناقلها مقربون منها على مواقع التواصل الاجتماعي "أدعو المؤسسات الدولية وشعوب العالم إلى التحرك. أدعو الأمم المتحدة إلى الخروج عن صمتها وتقاعسها في مواجهة الاضطهاد والتمييز المدمرين اللذين ترتكبهما الحكومات الدينية والاستبدادية ضد النساء، من خلال تجريم الفصل العنصري بين الجنسين"، وذلك بحسب ما نقلت "فرانس برس".

سبب اعتقال الناشطة الإيرانية نرجس محمدي

وتمكث الناشطة في حقوق المرأة، في السجن منذ نوفمبر عام 2021، وتبلغ من العمر 52 عامًا. وقد أدينت مرات عديدة وسجنت أكثر من مرة خلال الـ 25 عامًا الماضية، بسبب رفضها إلزامية الحجاب وعقوبة الإعدام.

وخلال الفترة الماضية، نُقل عن محمدي رسائل عدة في أكثر من مناسبة، جميعها تؤكد احترام الحريات الفردية وتدعو للوقوف بوجه الاضطهاد وقمع النساء في بلدها ومختلف دول الشرق الأوسط.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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