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المتظاهرون في كوريا الجنوبية يطالبون باستقالة الرئيس يون سيوك يول - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 03:35 مساءً - ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء  أن مؤيدي استقالة الرئيس الكوري الجنوبي، الذي فرض الأحكام العرفية، يتجمعون الآن في الساحة المركزية جوانجهوامون في سيئول، مطالبين باستقالة الرئيس.

وخرج المتظاهرون حاملين الأعلام واللافتات، كما قاموا بترديد شعارات تطالب باعتقال واحتجاز يون سيوك يول. 

شهدت كوريا الجنوبية احتجاجات كبيرة وإجراءات أمنية على مدار الـ٢٤ ساعة الماضية، بما في ذلك انتشار آليات عسكرية في شوارع العاصمة الكورية الجنوبية سول، وذلك بعد إعلان الرئيس يون سوك بول الأحكام العرفية.

احتجاجات كبيرة في كوريا الجنوبية

 وذكرت تقارير إعلامية أن آليات عسكرية انتشرت في شوارع العاصمة الكورية الجنوبية سول بعد إعلان الرئيس يون سوك بول الأحكام العرفية.

إلى جانب ذلك، أعلنت قيادة الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية، حظر الأنشطة المرتبطة بالجمعية الوطنية والأحزاب السياسية.كذلك أصدرت القيادة العسكرية، مرسوما بحظر كافة الأنشطة السياسية، بما فيها الاحتجاجات والأنشطة الحزبية.

تحركات أمنية لاحتواء الأزمة في كوريا الجنوبية 

ووفقا لما ورد في المرسوم، فإنه من الممكن اعتقال من ينتهك الأحكام العرفية دون أمر قضائي.

واليوم الأربعاء تقدم حزب المعارضة الرئيسي في كوريا الجنوبية بطلب عزل الرئيس يون سوك يول، بعد يوم من إعلان الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية، ما أثار ليلة من الفوضى السياسية.

وفقا لصحيفة واشنطن بوست، فمن المتوقع أن يشق اقتراح حزب المعارضة الديمقراطي بعزل يون طريقه عبر الجمعية الوطنية في الأيام المقبلة، ومن المرجح أن يتم التصويت عليه إما يوم الجمعة أو السبت. ويتطلب الإجراء أغلبية الثلثين لتمريره، ثم يتم إرساله إلى المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، والتي سيتعين عليها الموافقة على الاقتراح.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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