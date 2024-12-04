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زاخاروفا: الغرب يمهد الطريق لإلقاء لوم جرائمه على أوكرانيا وشعبها - أخبار كلمتك

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زاخاروفا: الغرب يمهد الطريق لإلقاء لوم جرائمه على أوكرانيا وشعبها - أخبار كلمتك

زاخاروفا: الغرب يمهد الطريق لإلقاء لوم جرائمه على أوكرانيا وشعبها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 03:19 مساءً - قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إن الغرب يمهد الطريق لإلقاء اللوم عن جرائمه على كييف والشعب الأوكراني.

احتمال تنازل أوكرانيا عن الأراضي من أجل وقف إطلاق النار

وجاء تصريح زاخاروفا تعليقا على كلمات الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج بشأن احتمال تنازل أوكرانيا عن الأراضي من أجل وقف إطلاق النار.

وأضافت في إحاطة يوم الأربعاء: "بدأ الغربيون في إلقاء اللوم تدريجيا على زيلينسكي، وعلى نظام كييف، وعلى أوكرانيا بشكل عام. أعتقد أنهم سيصلون إلى النقطة التي سيلومون فيها المواطنين الأوكرانيين ببساطة.. لقد بدأوا في تحضير الأرضية المناسبة لإلقاء اللوم على أوكرانيا والشعب الأوكراني بسبب جنونهم وجرائمهم ".

وفي السياق ذاته قال أمين عام حلف "الناتو" مارك روته،  خلال مؤتمر صحفي أعقب اجتماع وزراء خارجية دول الحلف في بروكسل اليوم الأربعاء، إن روسيا تحقق تقدما كبيرا على طول جبهات القتال في أوكرانيا.

الناتو يعترف بتقدم روسيا على جبهات القتال 


وأضاف روته إن "روسيا تتقدم بثبات على طول خطوط المواجهة في جبهات القتال"، مشيرا إلى أن الجبهة "تتحرك بإصرار قوي نحو الغرب".

وكرر روته دعوته لدول الحلف بزيادة إمدادات الأسلحة والمعدات العسكريية المقدمة إلى أوكرانيا.

واقترح روته اليوم تأجيل كييف لأي مفاوضات سلام مع موسكو حتى تمتلئ ترسانتها بإمدادات الأسلحة الغربية.

ومن جانبه قال وزير الخارجية والعلاقات الاقتصادية الخارجية الهنجاري، بيتر سيارتو، إن الناتو يريد من أوكرانيا أن تقاتل حتى آخر جندي شاب في البلاد.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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