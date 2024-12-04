واشنطن ترحب بسحب قرار فرض الأحكام العرفية فى كوريا الجنوبية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 02:54 مساءً - أعلن أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، ترحيب بلاده بقرار رئيس كوريا الجنوبية سحب فرض الأحكام العرفية.

وزير الدفاع الكوري الجنوبي يقدم استقالته

جدير بالذكر أن وزير الدفاع الكوري الجنوبي كيم يونج هيون قدم استقالته لينضم بذلك إلى كبار موظفي الرئاسة الآخرين الذين قدموا استقالاتهم في وقت سابق من اليوم، الأربعاء، وفق ما ذكرت شبكة “بي بي سي” البريطانية.

كيم كان له تأثير مهم على قرار يون بفرض الأحكام العرفية

ورغم تقديمهم الاستقالة، إلا أنه على الرئيس يون أن يقبل هذه الاستقالات حتى تدخل حيز النفاذ.

وسبق أن قدم المشرعون اقتراحا لعزل وزير الدفاع الكوري الجنوبي كيم يونج هيون، بالإضافة إلى محاولة عزل الرئيس يون،وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وقد قيل إن كيم كان له تأثير مهم على قرار يون بفرض الأحكام العرفية.

انقسام داخل حزب كيم بشدة في أعقاب اعلان الاحكام العرفية

وهناك بالفعل دعوات تطالب كيم بالاستقالة، بما في ذلك من داخل حزبه الذي أصبح الآن منقسما بشدة في أعقاب إعلان الأحكام العرفية امس.

ودعا الحزب الديمقراطي المعارض أيضًا إلى التحقيق مع كيم بتهمة الخيانة، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن مدى الحياة أو الإعدام، وفقًا لصحيفة “كوريا تايمز”.

طلب لعزل الرئيس واستقالات بالجيش، ماذا يحدث في كوريا الجنوبية؟ وزير الدفاع الكوري الجنوبي يقدم استقالته، ودعوات لإعدامه

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