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وزير العلاقات الدولية لجمهورية أوغندا: لن نسمح بقطع مياه النيل عن مصر - أخبار كلمتك

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وزير العلاقات الدولية لجمهورية أوغندا: لن نسمح بقطع مياه النيل عن مصر - أخبار كلمتك

وزير العلاقات الدولية لجمهورية أوغندا: لن نسمح بقطع مياه النيل عن مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 01:51 مساءً - ثمن هنري أوكيلو أورييم، وزير العلاقات الدولية لجمهورية أوغندا، الجهود المصرية لتقديم الدعم اللازم لبلاده.

 ضرورة رفع مستوى التعاون الاقتصادي مع مصر

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج، اليوم فى النادى الدبلوماسية بالقاهرة.

وأوضح أنه ناقش مع عبد العاطى ضرورة  رفع مستوى التعاون الاقتصادي مع مصر.

ثمن الفرص التي تتيحها مصر والمنح المقدمة للطلبة الأوغنديين

وركز على أن بلاده لن تسمح بانقطاع وصول مياه النيل إلى الدول تحت أي ظرف.

وشدد أن العلاقة بين مصر وأوغندا مربوطة بحبل سري لا يمكن قطعه وهو نهر النيل.

كما ثمن الفرص التي تتيحها مصر والمنح المقدمة للطلبة الأوغنديين، مؤكدا العلاقات الأخوية التى تجمع مصر وأوغندا وشعبيهما.

وزير الخارجية يشدد على عدم التسبب في أي ضرر لدول حوض النيل

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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