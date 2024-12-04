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وزير الخارجية يشدد على عدم التسبب في أي ضرر لدول حوض النيل - أخبار كلمتك

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وزير الخارجية يشدد على عدم التسبب في أي ضرر لدول حوض النيل - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يشدد على عدم التسبب في أي ضرر لدول حوض النيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 01:29 مساءً - قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج، إنه توجد علاقات تاريخية ممتدة بين  الشعبين المصري والأوغندي في المجالات كافة.

توجيهات رئاسية بتعزيز العلاقات بين مصر وأوغندا

وأكد خلال مؤتمر صحفى مشترك مع هنرى أوكيلو أورييم وزير العلاقات الدولية لجمهورية أوغندا، أنه توجد توجيهات رئاسية بتعزيز  العلاقات بين مصر وأوغندا .

وركز على ان مصر تعمل على تعزيز العلاقات مع أوغندا إلى الشراكة الاستراتيجية. 

إطلاق مجلس لرجال الأعمال بين مصر وأوغندا لتعزيز الاستثمار

وكشف عبد العاطي أنه تم إطلاق مجلس لرجال الأعمال بين مصر وأوغندا لتعزيز الاستثمار، منوهًا بأن مصر لديها الآليات لتطوير العلاقات الاقتصادية مع دول الحوض الجنوبي.

وأشار إلى أنه تم مناقشة الكارثة الإنسانية في غزة والتي دامت لأكثر من عام، وأعرب عن تضامن مصر مع أوغندا لمكافحة الإرهاب والقضاء على الجريمة المنظمة.

وزير الخارجية: ضرورة العمل على وحدة الصومال وسلامة أراضيه واستقراره

وأوضح أن مصر وأوغندا أكدا ضرورة العمل على وحدة الصومال وسلامة أراضيه واستقراره، كما شدد عبد العاطي على ضرورة وحدة السودان واستقراره ووقف إطلاق النار.

وشدد عبد العاطي على ضرورة احترام القانون الدولي وعدم التسبب في أي ضرر لدول حوض النيل.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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