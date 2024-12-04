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روسيا تتهم أوكرانيا بالتورط في أحداث سوريا - أخبار كلمتك

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روسيا تتهم أوكرانيا بالتورط في أحداث سوريا - أخبار كلمتك

روسيا تتهم أوكرانيا بالتورط في أحداث سوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 12:08 مساءً - أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، عن إدانة موسكو الشديدة لهجوم الإرهابيين في شمال سوريا، مشيرة إلى وجود "أثر أوكراني" في هذه الأحداث.

روسيا تدين الهجمات الإرهابية في سوريا 

وقالت ماريا زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "روسيا تدين  بشدة هذا الهجوم الذي كان في طليعته الإرهابيون الذين صنفهم على هذا النحو مجلس الأمن الدولي".

وأضافت زاخاروفا: "لا شك في أنهم لم يكونوا ليقدموا على مثل هذا العمل الوقح دون التحريض والدعم الكامل من القوى الخارجية التي تسعى إلى إثارة جولة جديدة من المواجهة المسلحة في سوريا وتغذية دوامة العنف".

روسيا تتهم أوكرانيا بالتورط في أحداث سوريا 

وتابعت: "نلفت الانتباه إلى حقيقة أنه من الواضح أن وجود المقاتلين الأجانب (في صفوف الإرهابيين) بمن فيهم أولئك المنحدرون من منطقة ما بعد الاتحاد السوفيتي، لا يخلو مما يسمى الأثر الأوكراني".

 أمس الثلاثاء أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن الإرهابيين في سوريا يحصلون على الدعم من الولايات المتحدة وحلفائها، مشيرا أيضا إلى دور المخابرات الأوكرانية في تنظيم نشاط الإرهابيين هناك وتزويدهم بالسلاح.

وفي أكتوبر الماضي أشار وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى أن نظام كييف يقوم بتدريب مسلحين من تنظيم "هيئة تحرير الشام" الإرهابي في سوريا بالتنسيق مع الأمريكيين.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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