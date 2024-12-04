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تصعيد جديد بكوريا الجنوبية، الاتحاد العمالي يدعو لإضراب مفتوح حتى استقالة الرئيس - أخبار كلمتك

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تصعيد جديد بكوريا الجنوبية، الاتحاد العمالي يدعو لإضراب مفتوح حتى استقالة الرئيس - أخبار كلمتك

تصعيد جديد بكوريا الجنوبية، الاتحاد العمالي يدعو لإضراب مفتوح حتى استقالة الرئيس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 11:35 صباحاً - أفادت وسائل إعلام في كوريا الجنوبية، بأن أكبر اتحاد للعمال في البلاد دعا لإضراب عام مفتوح لحين استقالة الرئيس يون سوك يول.

مطالبات باستقالة الرئيس يون سوك يول

وقالت قناة "واي.تي.إن" الكورية الجنوبية: "دعا الاتحاد الوطني لنقابات العمال الديمقراطيين في كوريا الجنوبية إلى الإضراب العام، لأجل غير مسمى حتى استقالة الرئيس يون سوك يول".

وأضافت أن الإضراب المفتوح "سيبدأ في الساعة الثامنة صباحًا (بالتوقيت المحلي) في ساحة غوانغهوامون في سيئول".

جاء ذلك بعد إعلان رئيس كوريا الجنوبية رفع الأحكام العرفية وإعادة القوات العسكرية المكلفة بتطبيقها إلى ثكناتها.

وعلى الجانب الآخر طالب الحزب الرئيسي المعارض في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، الرئيس يون سوك يول بالتنحي، متهما إياه بـ"التمرد" بعد فشل محاولته فرض نظام الأحكام العرفية في البلاد.

رفع الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية 

وقال زعيم الحزب الديموقراطي بارك تشان-داي في بيان "حتى لو تمّ رفع الأحكام العرفية، فمن المستحيل تجنّب تهمة التمرّد"، مضيفا "يجب عليه أن يتنحى".

وبدوره قال هان دونج-هون زعيم حزب "قوة الشعب" للصحفيين في بث تلفزيوني مباشر على الهواء "يجب على الرئيس أن يشرح بصورة مباشرة وشاملة هذا الوضع المأساوي"، مشددا على أن "كل المسؤولين عن هذا الأمر يجب أن يحاسبوا بشكل صارم".

وعقدت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء جلسة عامة ومررت تشريعا يطالب برفع الأحكام العرفية.

وشارك 190 نائبا برلمانيا، بما فيهم 18 نائبا من حزب سلطة الشعب الحاكم و172 نائبا من أحزاب المعارضة، في الجلسة العامة، وصوّت جميعهم لصالح الاقتراح الذي يطالب برفع الأحكام العرفية.

سريان الأحكام العرفية باطل

وكان رئيس برلمان كوريا الجنوبية، مساء أمس الثلاثاء، قد قال إن إعلان رئيس البلاد سريان الأحكام العرفية "باطل".

وبحسب وكالة «رويترز»، صوت البرلمان الكوري الجنوبي بالرفض على قرار الرئيس بإعلان فرض الأحكام العرفية في البلاد.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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