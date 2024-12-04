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حكام الولايات الجمهورية يخططون لمساعدة ترامب في ترحيل المهاجرين - أخبار كلمتك

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حكام الولايات الجمهورية يخططون لمساعدة ترامب في ترحيل المهاجرين - أخبار كلمتك

حكام الولايات الجمهورية يخططون لمساعدة ترامب في ترحيل المهاجرين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 11:17 صباحاً - يضاعف قادة الحزب الجمهوري التزامهم بمساعدة الرئيس المنتخب دونالد ترامب في عنصر رئيسي ومثير للجدل، في خطته للترحيل الجماعي، عبر التعاون مع السلطات المحلية وسلطات الولايات المتحدة الأمريكية.

 

11 مليون مهاجر غير شرعي في أمريكا


وفي هذا السياق ذكر  موقع "أكسيوس" أن  الحكومة الفيدرالية لا تملك الموارد الكافية لتنفيذ عمليات ترحيل جماعية، دون تدخل الشرطة المحلية، حيث يوجد في البلاد ما يقدر بنحو 11 مليون مهاجر غير شرعي.

وتتعاون بعض الحكومات المحلية منذ فترة طويلة مع سلطات الهجرة الفيدرالية، وعادة ما يكون ذلك من خلال "المحتجزين"، وهي طلبات من إدارة الهجرة والجمارك (ICE) للشرطة المحلية لاحتجاز المهاجرين الذين تم القبض عليهم بتهم جنائية لفترة طويلة.

خطوات نحو ترحيل المهاجرين من أمريكا 


وتستخدم إدارة الهجرة والجمارك المحتجزين لمنح نفسها مزيدًا من الوقت لتحديد ما إذا كان يمكن ترحيل المهاجرين.

  الأسبوع الماضي، أعلن حاكم ولاية يوتا الجمهوري سبنسر كوكس، عن "جهود مستهدفة" لدعم خطط الترحيل التي يروج لها ترامب.

كما أعرب الحاكم الجمهوري رون ديسانتيس من فلوريدا، التي تحتل المرتبة الثالثة من حيث عدد المهاجرين غير الموثقين، عن دعمه لهذه الخطط، مشيرًا إلى أنه "ينبغي إلزام الولايات والمحليات بالمشاركة في عمليات الترحيل كشرط للحصول على التمويل الفيدرالي".

وفي تكساس، التي تحتل المرتبة الثانية من حيث عدد المهاجرين غير الموثقين، عرضت الولاية على ترامب استخدام مزرعة تبلغ مساحتها 1400 فدان قرب الحدود الجنوبية للترحيل، كما أقرت الولاية العام الماضي قانونا يسمح للشرطة المحلية باعتقال الأشخاص المشتبه بعبورهم الحدود بطريقة غير قانونية.

ومع ذلك، فإن هذا القانون معلق حاليًّا بسبب دعوى قضائية ضده، حيث تقول الحكومة الفيدرالية إنه غير دستوري لأن إنفاذ قوانين الهجرة هو اختصاص حصري للحكومة الفيدرالية.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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